Rescatan a 18 personas tras hundimiento de catamarán entre Taboga y Taboguilla

Taboga - Rescatan a 18 personas tras hundimiento de catamarán

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) rescataron la noche de este martes a 18 personas que se encontraban a bordo de un catamarán que terminó hundiéndose en aguas entre Taboga y Taboguilla .

Ante la emergencia, el SENAN desplegó tres embarcaciones para realizar las labores de rescate y poner a salvo a las personas que se encontraban en la embarcación.

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De acuerdo con el reporte preliminar, las 18 personas están siendo trasladadas hacia puerto seguro, donde recibirán atención médica.

Hundimiento en Taboga: ¿Qué pasó con el catamarán?

Unidades del Servicio Nacional @aeronavalpanama rescataron esta noche a 18 personas de un catamarán que terminó hundiéndose entre Taboga y Taboguilla.



Se enviaron tres embarcaciones, las personas están siendo trasladadas a puerto seguro, donde se les dará atención médica. pic.twitter.com/fw9v2Homqk — Telemetro Reporta (@TReporta) September 15, 2026

El catamarán se encontraba navegando entre Taboga y Taboguilla cuando terminó hundiéndose.

Tras conocerse la emergencia, unidades del SENAN acudieron al área con tres embarcaciones para realizar el rescate de los ocupantes.

Las autoridades mantienen la atención de la emergencia mientras las personas son trasladadas a un lugar seguro.

Hasta el momento, no se han informado las causas que provocaron el hundimiento del catamarán ni se han precisado mayores detalles sobre el estado de salud de las 18 personas rescatadas.

Se espera que las autoridades amplíen la información sobre este hecho durante las próximas horas.