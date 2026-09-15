¡Atención! Estas son las zonas de Panamá bajo aviso por lluvias y tormentas este martes

Estas son las zonas de Panamá bajo aviso por lluvias

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantienen vigilancia ante las condiciones lluviosas que afectan distintos sectores del país este martes 15 de septiembre.

De acuerdo con el aviso compartido por las autoridades, se mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta las 12:00 del mediodía para varias provincias y comarcas.

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Aviso de prevención en Panamá: ¿Cuáles son las zonas bajo aviso?

Las áreas señaladas en el aviso son:

Bocas del Toro

Comarca Ngäbe-Buglé

Colón

Comarca Guna Yala

Tierras Altas de Chiriquí

Veraguas

Los Santos

Panamá , específicamente sectores del Golfo, Panamá Oeste y Panamá Norte

, específicamente sectores del Golfo, Panamá Oeste y Panamá Norte Comarca Sambú

Las autoridades recomiendan a la población mantener las medidas de precaución mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

¿Qué recomienda SINAPROC ante las lluvias?

Ante la posibilidad de lluvias y tormentas, se recomienda evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, así como mantenerse alejado de árboles, estructuras metálicas y otros lugares que puedan representar un riesgo durante una tormenta.

También se aconseja conducir con precaución, especialmente en zonas donde las lluvias reduzcan la visibilidad o puedan provocar acumulación de agua.

El llamado cobra especial importancia debido a que durante los últimos días se han registrado incidentes asociados a las lluvias en diferentes puntos del país. SINAPROC reportó afectaciones en provincias como Coclé, Colón y Chiriquí, incluyendo deslizamientos, caída de árboles y daños en estructuras.

IMHPA mantiene vigilancia por lluvias y tormentas

De forma paralela, el IMHPA mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas vigente hasta las 11:59 p.m. del martes 15 de septiembre para las provincias y comarcas de las vertientes del Pacífico y Caribe, así como ambos sectores marítimos del país.

El pronóstico del IMHPA ha advertido sobre condiciones inestables asociadas a sistemas de bajas presiones y la vaguada monzónica, factores que favorecen la formación de lluvias y tormentas de variada intensidad.

Por ello, aunque el aviso de prevención que se detalla en esta información tiene vigencia hasta el mediodía, la población debe mantenerse pendiente de las actualizaciones oficiales durante el resto de la jornada.

Ante una emergencia, SINAPROC recomienda comunicarse al 911 y mantenerse informado mediante los canales oficiales de las autoridades.