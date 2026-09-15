Feria de Empleo en ATLAPA: estos son los horarios de los turnos para este martes

Estos son los horarios de la Feria de Empleo en ATLAPA

La Feria de Empleo Empleo 2.0 Powered by Konzerta comienza este martes 15 de septiembre en el Centro de Convenciones ATLAPA, donde las personas registradas podrán acudir en el horario asignado para conocer las oportunidades laborales disponibles.

La jornada presencial se realizará este martes 15 y miércoles 16 de septiembre, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., y estará organizada en cuatro turnos.

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Estos son los horarios de la Feria de Empleo en ATLAPA

Las personas que participen en la feria presencial deberán tomar en cuenta los siguientes horarios:

La Alcaldía de Panamá informó que los interesados deben realizar previamente el proceso de registro para participar en Empleo 2.0 Powered by Konzerta.

Una vez completado el registro, los participantes recibirán la información correspondiente al horario asignado para asistir presencialmente.

También habrá una feria virtual

Como parte de Empleo 2.0, las personas que no puedan asistir presencialmente también tendrán acceso a una feria virtual del 14 al 20 de septiembre.

Esta modalidad permitirá ampliar el acceso a las oportunidades laborales para personas ubicadas en diferentes puntos del país.

De esta manera, la iniciativa ofrece tanto una alternativa presencial en ATLAPA como una opción virtual para quienes buscan nuevas oportunidades de empleo.