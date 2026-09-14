Panamá Nacionales -  14 de septiembre de 2026 - 11:25

Lista de las Agroferias del IMA para el martes 15 de septiembre

El IMA anunció las Agroferias que estarán habilitadas este martes 15 de septiembre, con productos a bajo costo.

Lista de las Agroferias del IMA.

Lista de las Agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas martes 15 de septiembre en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del IMA

Martes 15 de septiembre

Colón

  • Sede regional del IMA, en Buena Vista, distrito de Colón.

Panamá Este

  • Agencia del IMA, en el distrito de Chepo.

Comarca Ngabe Buglé

  • Comunidad de Coclesito, distrito de Jirondai.
  • Comunidad de Alto Caña, en la Emplanada de Chorcha, distrito de Besikó.

Chiriquí

  • Cancha comunal de Manaca, distrito de Barú.

Herrera

  • Plaza de Toros de Monagrillo, distrito de Chitré.

Coclé

  • Casa local de El Cortezo, en Toza, distrito de Natá.

Panamá

  • Estacionamientos de la Iglesia Cristo Redentor , en Amelia Denis de Icaza, distrito de San Miguelito.

Veraguas

  • Cancha techada de Atalaya, distrito de Atalaya.
  • Cuadro deportivo de San Bartolo, distrito de la Mesa.

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