Lista de las Agroferias del IMA para el martes 15 de septiembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas martes 15 de septiembre en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA
Martes 15 de septiembre
Colón
- Sede regional del IMA, en Buena Vista, distrito de Colón.
Panamá Este
- Agencia del IMA, en el distrito de Chepo.
Comarca Ngabe Buglé
- Comunidad de Coclesito, distrito de Jirondai.
- Comunidad de Alto Caña, en la Emplanada de Chorcha, distrito de Besikó.
Chiriquí
- Cancha comunal de Manaca, distrito de Barú.
Herrera
- Plaza de Toros de Monagrillo, distrito de Chitré.
Coclé
- Casa local de El Cortezo, en Toza, distrito de Natá.
Panamá
- Estacionamientos de la Iglesia Cristo Redentor , en Amelia Denis de Icaza, distrito de San Miguelito.
Veraguas
- Cancha techada de Atalaya, distrito de Atalaya.
- Cuadro deportivo de San Bartolo, distrito de la Mesa.