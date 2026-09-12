Lista de las Agroferias del IMA para el lunes 14 y martes 15 de septiembre

Lista de las Agroferias del IMA. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas lunes 14 de septiembre y martes 15 de septiembre, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del IMA Lunes 14 de septiembre Comarca Ngabe Buglé Comunidad de Kuerima, en Hato Pilón, distrito de Mironó. Panamá Oeste Junta Comunal de El Guayabito, distrito de San Carlos. Coclé Feria de Coclé, en los terrenos de MIDA, distrito de Penonomé. Martes 15 de septiembre Colón Sede regional del IMA, en Buena Vista, distrito de Colón. Panamá Este Agencia del IMA, en el distrito de Chepo. Comarca Ngabe Buglé Comunidad de Coclesito, distrito de Jirondai.

Comunidad de Alto Caña, en la Emplanada de Chorcha, distrito de Besikó. Chiriquí Cancha comunal de Manaca, distrito de Barú. Herrera Plaza de Toros de Monagrillo, distrito de Chitré. Coclé Casa local de El Cortezo, en Toza, distrito de Natá. Panamá Estacionamientos de la Iglesia Cristo Redentor , en Amelia Denis de Icaza, distrito de San Miguelito. Veraguas Cancha techada de Atalaya, distrito de Atalaya.

Cuadro deportivo de San Bartolo, distrito de la Mesa. Agroferias del @IMA_Pma programadas para el lunes 14 y martes 15 de septiembre en diferentes regiones del país. pic.twitter.com/aGtg2P37P3 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 12, 2026