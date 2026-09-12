Panamá Nacionales -  12 de septiembre de 2026 - 13:39

Calendario de pagos CSS: jubilados y pensionados cobrarán el 18 y 21 de septiembre

De acuerdo con el calendario de pagos a jubilados y pensionados, los desembolsos iniciarán el 18 de septiembre.

Pagos de la CSS.

Pagos de la CSS.

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) publicó el calendario de pagos de la segunda quincena de septiembre para jubilados y pensionados, tras culminar el primer desembolso del mes efectuado el pasado 4 de septiembre.

Pagos a jubilados y pensionados de septiembre y octubre

Septiembre

  • ACH: viernes 18 de septiembre
  • Cheques: lunes 21 de septiembre

Octubre

  • ACH: lunes 5 y 19 de octubre
  • Cheques: martes 6 y 20 de octubre

Para conocer el resto de los días de pago, ingrese al siguiente enlace: Calendario de pagos de la CSS.

Especificaciones y requisitos para el cobro en 2026

La CSS recordó las siguientes disposiciones para el cobro de las pensiones:

  • Trámite en el exterior: Los jubilados y pensionados que residen fuera de la República deben presentar la certificación de fe de vida durante los primeros seis (6) meses del año.

  • Horarios y centros de pago: La distribución de cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país se efectúa en dos días por quincena, en un horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • Identificación obligatoria: Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque en cualquiera de los dos días habilitados.

En esta nota:
Seguir leyendo

¡Atención, jubilados y pensionados! El pago por ACH y cheque llega este viernes

Calendario de pagos por cheques para jubilados y pensionados en septiembre de 2026

IFARHU habilita primer pago del Concurso de Excelencia 2026 para nuevos becarios

Recomendadas

Más Noticias