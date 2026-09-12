Policía Nacional aprehende en Tocumen a uno de los más buscados por homicidio agravado

La Policía Nacional aprehendió en el corregimiento de Tocumen a Guillermo Quintero, quien figura en la lista de los más buscados por el delito de homicidio agravado.
La @policiadepanama aprehendió el corregimiento de Tocumen a Guillermo Quintero, quien figura entre los más buscados por el delito de homicidio agravado.— Telemetro Reporta (@TReporta) September 12, 2026
Durante estas acciones también fue aprehendida otra persona por el delito contra la seguridad colectiva. pic.twitter.com/o5G6HnxKDt