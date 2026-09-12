Nacionales -  12 de septiembre de 2026 - 10:53

Policía Nacional aprehende en Tocumen a uno de los más buscados por homicidio agravado

Durante la diligencia de la Policía Nacional también fue capturada otra persona por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva.

Policía Nacional aprehende a uno de los más buscados por homicidio.

Policía Nacional aprehende a uno de los más buscados por homicidio.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional aprehendió en el corregimiento de Tocumen a Guillermo Quintero, quien figura en la lista de los más buscados por el delito de homicidio agravado.

Durante la diligencia también fue capturada otra persona por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva.

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