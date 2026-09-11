Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2026 - 18:25

Cocodrilo muerde a pescador en el puerto de Coquira, en Chepo

El Ministerio de Ambiente informó que inició una investigación sobre las lesiones sufridas por un pescador tras ser mordido por un cocodrilo.

Cocodrilo muerde a pescador.

Cocodrilo muerde a pescador.

imagen ilustrativa
Ana Canto
Por Ana Canto

Un pescador fue mordido por un cocodrilo en el puerto de Coquira, en el distrito de Chepo. El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que inició una investigación sobre el incidente y reiteró el llamado a la población a no alimentar a estos animales.

La entidad enfatizó que estas acciones pueden provocar accidentes, debido a que el animal pierde el temor hacia los humanos, lo cual no significa que sea dócil o inofensivo. Por ello, solicitó prudencia a la ciudadanía que frecuenta la zona.

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La persona afectada recibió atención en un centro médico tras las lesiones sufridas. Hasta el momento, las autoridades han detectado la presencia de más de 30 cocodrilos en el sector de Coquira.

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