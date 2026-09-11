Cocodrilo muerde a pescador en el puerto de Coquira, en Chepo

Cocodrilo muerde a pescador. imagen ilustrativa

Por Ana Canto Un pescador fue mordido por un cocodrilo en el puerto de Coquira, en el distrito de Chepo. El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que inició una investigación sobre el incidente y reiteró el llamado a la población a no alimentar a estos animales.

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La entidad enfatizó que estas acciones pueden provocar accidentes, debido a que el animal pierde el temor hacia los humanos, lo cual no significa que sea dócil o inofensivo. Por ello, solicitó prudencia a la ciudadanía que frecuenta la zona.

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