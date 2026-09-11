Cocodrilo muerde a pescador en el puerto de Coquira, en Chepo

Un pescador fue mordido por un cocodrilo en el puerto de Coquira, en el distrito de Chepo. El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que inició una investigación sobre el incidente y reiteró el llamado a la población a no alimentar a estos animales.
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La persona afectada recibió atención en un centro médico tras las lesiones sufridas. Hasta el momento, las autoridades han detectado la presencia de más de 30 cocodrilos en el sector de Coquira.