Darién Nacionales -  11 de septiembre de 2026 - 15:16

Colombiano de 21 años se entrega en Darién y pide refugio en Panamá: esto dijeron las autoridades

Un colombiano de 21 años se entregó al Senafront en Darién y solicitó refugio en Panamá. Autoridades investigan sus presuntos vínculos con un grupo delictivo.

Colombiano de 21 años se entrega en Darién 

Colombiano de 21 años se entrega en Darién 

@SENAFRONT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un ciudadano colombiano de 21 años se entregó al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en la provincia de Darién y solicitó refugio en Panamá, alegando que su vida corre peligro. De acuerdo con la información proporcionada por Senafront, el joven no portaba documentos de identidad personal al momento de entregarse a las autoridades.

La institución indicó que, al parecer, el ciudadano estaría relacionado con un grupo delictivo de Colombia, aunque esta condición deberá ser verificada por las autoridades competentes.

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Colombiano solicitó refugio en Panamá

El ciudadano manifestó a las autoridades que decidió solicitar refugio en el país debido a que considera que su vida se encuentra en peligro.

Ante esta petición, Senafront activó los protocolos correspondientes para dar seguimiento al caso y a la solicitud presentada por el ciudadano colombiano. La información fue confirmada por el subdirector general del Senafront, Héctor De Sedas.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias del caso y verificar tanto la identidad del ciudadano como la información relacionada con sus presuntos vínculos con organizaciones delictivas.

Por tratarse de una solicitud de refugio, el proceso continuará conforme a los procedimientos establecidos por las autoridades panameñas.

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