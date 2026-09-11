Colombiano de 21 años se entrega en Darién y pide refugio en Panamá: esto dijeron las autoridades

Un ciudadano colombiano de 21 años se entregó al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en la provincia de Darién y solicitó refugio en Panamá, alegando que su vida corre peligro. De acuerdo con la información proporcionada por Senafront, el joven no portaba documentos de identidad personal al momento de entregarse a las autoridades.

La institución indicó que, al parecer, el ciudadano estaría relacionado con un grupo delictivo de Colombia, aunque esta condición deberá ser verificada por las autoridades competentes.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Aprehenden a un "gota gota" en Kuna Nega con más de $4 mil que no pudo justificar y tarjetas del sistema

Colombiano solicitó refugio en Panamá

El ciudadano manifestó a las autoridades que decidió solicitar refugio en el país debido a que considera que su vida se encuentra en peligro.

Ante esta petición, Senafront activó los protocolos correspondientes para dar seguimiento al caso y a la solicitud presentada por el ciudadano colombiano. La información fue confirmada por el subdirector general del Senafront, Héctor De Sedas.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias del caso y verificar tanto la identidad del ciudadano como la información relacionada con sus presuntos vínculos con organizaciones delictivas.

Por tratarse de una solicitud de refugio, el proceso continuará conforme a los procedimientos establecidos por las autoridades panameñas.