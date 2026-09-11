Colombiano de 21 años se entrega en Darién y pide refugio en Panamá: esto dijeron las autoridades

Un ciudadano colombiano de 21 años se entregó al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en la provincia de Darién y solicitó refugio en Panamá, alegando que su vida corre peligro. De acuerdo con la información proporcionada por Senafront, el joven no portaba documentos de identidad personal al momento de entregarse a las autoridades.
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Colombiano solicitó refugio en Panamá
El ciudadano manifestó a las autoridades que decidió solicitar refugio en el país debido a que considera que su vida se encuentra en peligro.
Ante esta petición, Senafront activó los protocolos correspondientes para dar seguimiento al caso y a la solicitud presentada por el ciudadano colombiano. La información fue confirmada por el subdirector general del Senafront, Héctor De Sedas.
Las autoridades deberán determinar las circunstancias del caso y verificar tanto la identidad del ciudadano como la información relacionada con sus presuntos vínculos con organizaciones delictivas.
Por tratarse de una solicitud de refugio, el proceso continuará conforme a los procedimientos establecidos por las autoridades panameñas.