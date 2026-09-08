Aprehenden a un "gota gota" en Kuna Nega con más de $4 mil que no pudo justificar y tarjetas del sistema

Un ciudadano colombiano fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional en Kuna Nega, luego de que se le encontraran más de $4 mil en efectivo que no pudo justificar, además de tarjetas presuntamente utilizadas para un sistema de cobros diarios conocido como “gota a gota”.
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Aprehensión en Kuna Nega: ¿Qué es el sistema “gota a gota”?
El denominado “gota a gota” consiste generalmente en préstamos de dinero que son entregados de manera rápida y posteriormente cobrados mediante pagos diarios.
Especialistas han advertido sobre los riesgos asociados a este tipo de esquemas, debido a que, dependiendo de cómo se desarrollen los cobros, pueden presentarse situaciones de amenazas, intimidación o extorsión.
La Policía Nacional mantiene las investigaciones correspondientes para determinar el origen del dinero y el uso de las tarjetas encontradas durante el procedimiento.
El ciudadano quedó a disposición de las autoridades competentes, que deberán establecer las responsabilidades que correspondan conforme avance la investigación.