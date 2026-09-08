Aprehenden a un "gota gota" en Kuna Nega con más de $4 mil que no pudo justificar y tarjetas del sistema

Más de $4 mil y tarjetas del “gota a gota”: aprehenden a un colombiano en Kuna Nega

Un ciudadano colombiano fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional en Kuna Nega , luego de que se le encontraran más de $4 mil en efectivo que no pudo justificar, además de tarjetas presuntamente utilizadas para un sistema de cobros diarios conocido como “gota a gota”.

De acuerdo con la información suministrada, las tarjetas estarían relacionadas con este mecanismo de préstamos y pagos diarios, que opera en distintos países de la región.

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Aprehensión en Kuna Nega: ¿Qué es el sistema “gota a gota”?

Un colombiano fue aprehendido por la @policiadepanama en Kuna Nega con más de 4 mil dólares que no pudo justificar y tarjetas utilizadas para un sistema de pagos diarios denominado “gota a gota”.



Especialistas explican que la figura de “gota a gota” se desarrolla en muchos… pic.twitter.com/7lVMXSr5MF — Telemetro Reporta (@TReporta) September 8, 2026

El denominado “gota a gota” consiste generalmente en préstamos de dinero que son entregados de manera rápida y posteriormente cobrados mediante pagos diarios.

Especialistas han advertido sobre los riesgos asociados a este tipo de esquemas, debido a que, dependiendo de cómo se desarrollen los cobros, pueden presentarse situaciones de amenazas, intimidación o extorsión.

La Policía Nacional mantiene las investigaciones correspondientes para determinar el origen del dinero y el uso de las tarjetas encontradas durante el procedimiento.

El ciudadano quedó a disposición de las autoridades competentes, que deberán establecer las responsabilidades que correspondan conforme avance la investigación.