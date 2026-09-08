ATTT sanciona a 26 conductores en operativo en Santa Ana

Un total de 26 conductores fueron sancionados por inspectores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) durante un operativo realizado en el corregimiento de Santa Ana, en conjunto con la Junta Comunal.
Contenido de interés: Placas 2026: ¿qué vehículos deben pasar la inspección de la ATTT y cuáles son los requisitos?
ATTT sanciona a conductores durante operativo en Santa Ana
Ante estas acciones, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y evitar estacionarse en lugares no permitidos, especialmente en espacios públicos y aceras.
La ATTT también recordó la importancia de mantener las vías libres y ordenadas para favorecer la movilidad y la seguridad tanto de los peatones como de los conductores.
Las autoridades continuarán realizando operativos de fiscalización para verificar el cumplimiento de las normas de tránsito en distintos puntos del país.