ATTT sanciona a 26 conductores en operativo en Santa Ana

Un total de 26 conductores fueron sancionados por inspectores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) durante un operativo realizado en el corregimiento de Santa Ana, en conjunto con la Junta Comunal.

Las multas fueron impuestas principalmente por mal estacionamiento y por desatender las señales de tránsito, informó la entidad. El operativo busca contribuir al ordenamiento de las calles y garantizar que los espacios destinados al tránsito de peatones y vehículos sean utilizados de manera adecuada.

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ATTT sanciona a conductores durante operativo en Santa Ana

Inspectores de la @ATTTPanama sancionaron a 26 conductores en un operativo desarrollado en el corregimiento de Santa Ana, en conjunto con la Junta Comunal.



Las multas fueron impuestas principalmente por estar mal estacionado y desatender señales de tránsito.



Se reitera el… pic.twitter.com/MdfjbWg3Ow — Telemetro Reporta (@TReporta) September 8, 2026

Ante estas acciones, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y evitar estacionarse en lugares no permitidos, especialmente en espacios públicos y aceras.

La ATTT también recordó la importancia de mantener las vías libres y ordenadas para favorecer la movilidad y la seguridad tanto de los peatones como de los conductores.

Las autoridades continuarán realizando operativos de fiscalización para verificar el cumplimiento de las normas de tránsito en distintos puntos del país.