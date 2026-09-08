Canal de Panamá necesitará hasta 3,000 nuevos trabajadores en los próximos 10 años

El subadministrador interino del Canal de Panamá, Rubén Pérez, afirmó en el noticiero matutino de Telemetro Reporta que uno de los principales retos de la vía interoceánica en los próximos años será el capital humano y su formación técnica.
"En cinco años probablemente estaríamos recibiendo alrededor de 1,500 a 1,700 nuevos trabajadores, y en 10 años, de cara a 10 años, pudieran ser 3,000", señaló Pérez.
El subadministrador explicó que, aunque los estudiantes reciben inducciones técnicas, los jóvenes deben reforzar sus competencias en matemáticas, idiomas, redacción y análisis crítico, motivo por el cual ha mantenido conversaciones con el Ministerio de Educación (MEDUCA).