Canal de Panamá necesitará hasta 3,000 nuevos trabajadores en los próximos 10 años

El subadministrador interino del Canal de Panamá , Rubén Pérez, afirmó en el noticiero matutino de Telemetro Reporta que uno de los principales retos de la vía interoceánica en los próximos años será el capital humano y su formación técnica.

Sus declaraciones se dieron durante la toma de posesión de la nueva administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, donde detalló que en el transcurso de la próxima década se requerirá un aproximado de 3,000 nuevos trabajadores. Ante este escenario, la institución desarrolla capacitaciones dirigidas a estudiantes de bachillerato y nivel universitario para cubrir las vacantes que se generen por la jubilación del personal.

"En cinco años probablemente estaríamos recibiendo alrededor de 1,500 a 1,700 nuevos trabajadores, y en 10 años, de cara a 10 años, pudieran ser 3,000", señaló Pérez.

El subadministrador explicó que, aunque los estudiantes reciben inducciones técnicas, los jóvenes deben reforzar sus competencias en matemáticas, idiomas, redacción y análisis crítico, motivo por el cual ha mantenido conversaciones con el Ministerio de Educación (MEDUCA).