Ilya Espino de Marotta asume el Canal de Panamá: estos fueron sus primeros mensajes como administradora

La ingeniera Ilya Espino de Marotta asumió este lunes 7 de septiembre la administración del Canal de Panamá para el período 2026-2033, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. Durante su discurso, habló de su trayectoria de 41 años en la vía interoceánica y de los principales desafíos que enfrentará su gestión.

Espino de Marotta recordó que su historia en el Canal de Panamá comenzó el 17 de junio de 1985, cuando llegó por primera vez a trabajar como ingeniera temporal en el dique de reparación.

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“Una joven ingeniera llegó por primera vez a trabajar como temporal en el dique de reparación del Canal de Panamá. No podía imaginarse entonces que 41 años después estaría enfrente de ustedes, de pie, asumiendo la responsabilidad de administrar esta vía”, expresó. “Una joven ingeniera llegó por primera vez a trabajar como temporal en el dique de reparación del Canal de Panamá. No podía imaginarse entonces que 41 años después estaría enfrente de ustedes, de pie, asumiendo la responsabilidad de administrar esta vía”, expresó.

Ilya Espino de Marotta asume el Canal de Panamá

Ilya Espino de @MarottaIlya, nueva administradora del Canal de Panamá: “Sé lo que significa ser la primera mujer en asumir la administración de este Canal. Sé también que trae eso consigo expectativas, pero también tengo claro que no llegué aquí por ser mujer, llegué aquí porque… pic.twitter.com/bApqnj46g9 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 7, 2026

La nueva administradora destacó que conoce la responsabilidad que representa ser la primera mujer en dirigir el Canal y aseguró que asume las expectativas que genera este momento con “humildad y determinación”.

Sin embargo, hizo énfasis en que su designación no responde únicamente a su condición de mujer, sino a los años de preparación y trabajo dentro de la institución.

“Pero también tengo claro que no llegué aquí por ser mujer, llegué aquí porque en 41 años trabajé y me preparé para esta responsabilidad”, afirmó. “Pero también tengo claro que no llegué aquí por ser mujer, llegué aquí porque en 41 años trabajé y me preparé para esta responsabilidad”, afirmó.

Un mensaje para las mujeres panameñas

Espino de Marotta también dedicó parte de sus primeras palabras a las mujeres panameñas, a quienes reconoció por sus años de estudio, trabajo y responsabilidades familiares.

“Ellas no esperan una consideración por razón de género, esperan que se reconozcan sus años de estudio, su sentido de responsabilidad, su doble esfuerzo en el trabajo y en la casa, y su capacidad”, manifestó. “Ellas no esperan una consideración por razón de género, esperan que se reconozcan sus años de estudio, su sentido de responsabilidad, su doble esfuerzo en el trabajo y en la casa, y su capacidad”, manifestó.

Para la nueva administradora, ese reconocimiento representa una de las mejores maneras de honrar el momento histórico que vive el Canal de Panamá.

Ilya Espino de Marotta, nueva administradora del Canal de Panamá: "Mi compromiso seguirá siendo con la eficiencia, la transparencia y la ética, porque cada dólar que administramos de este Canal es un dólar que le pertenece a Panamá, y así lo vamos a tratar". pic.twitter.com/7afJPdL5bo — Telemetro Reporta (@TReporta) September 7, 2026

Transparencia y eficiencia, entre sus compromisos

Durante su intervención, Espino de Marotta también estableció parte de los principios que, según dijo, marcarán su administración.

“Mi compromiso seguirá siendo con la eficiencia, la transparencia y la ética”, sostuvo.

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La administradora agregó que los recursos que maneja la vía interoceánica pertenecen a Panamá y deben ser administrados con esa responsabilidad.

“Cada dólar que administramos este Canal es un dólar que le pertenece a Panamá y así lo vamos a tratar”, afirmó.

El agua del futuro, uno de los mayores desafíos

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue la seguridad hídrica.

Espino de Marotta señaló que el principal reto actual consiste en asegurar el agua del futuro para más de 2 millones de panameños, además de garantizar el funcionamiento del Canal y las actividades económicas y comerciales vinculadas a la vía interoceánica.

Palabras de la nueva administradora del @canaldepanama, Ilya Espino de Marotta @MarottaIlya: “El 17 de junio de 1985, un lunes en la mañana como hoy, una joven ingeniera llegó por primera vez a trabajar como temporal en el dique de reparación del Canal de Panamá. No podía… pic.twitter.com/n990auv0GD — Telemetro Reporta (@TReporta) September 7, 2026

Explicó que el seguimiento meteorológico realizado en la cuenca del Canal muestra una creciente variabilidad de las lluvias, lo que obliga a prepararse para condiciones climáticas cada vez más exigentes.

La seguridad hídrica forma parte de las prioridades de la nueva administración. La Autoridad del Canal ha señalado que la gestión 2026-2033 deberá avanzar en proyectos estratégicos relacionados con el agua, la resiliencia operativa y la diversificación de servicios.

“Un canal eficiente no se sostiene con procesos”

Otro de los mensajes que marcó el discurso de Espino de Marotta estuvo relacionado con los trabajadores del Canal y el relevo generacional.

La nueva administradora sostuvo que la institución enfrenta un reto en su cultura organizacional debido a que las nuevas generaciones llegan con diferentes preguntas y formas de entender el trabajo.

“Un canal eficiente no se sostiene con procesos, se sostiene con personas”, afirmó.

En ese sentido, consideró que el cambio generacional no debe verse como un problema, sino como una oportunidad para construir junto a los nuevos trabajadores el Canal que Panamá necesitará durante las próximas décadas.

Reconocimiento a los trabajadores del Canal

"Los éxitos del Canal de Panamá se deben al trabajo de más de nueve mil panameños que día a día recogieron la responsabilidad de llevar adelante un concepto, una visión y una transformación importante", Ricaurte Vásquez, administrador saliente del Canal de Panamá. pic.twitter.com/Qfo8XotVko — Telemetro Reporta (@TReporta) September 7, 2026

Durante el acto, el administrador saliente, Ricaurte Vásquez, destacó el trabajo realizado durante los últimos años por los colaboradores de la institución.

“Los éxitos del Canal de Panamá se deben al trabajo de más de nueve mil panameños que día a día recogieron la responsabilidad de llevar adelante un concepto, una visión y una transformación importante”, expresó. “Los éxitos del Canal de Panamá se deben al trabajo de más de nueve mil panameños que día a día recogieron la responsabilidad de llevar adelante un concepto, una visión y una transformación importante”, expresó.

Vásquez concluye así su administración y da paso a Espino de Marotta, quien estará al frente de la vía interoceánica durante el período 2026-2033.

La Autoridad del Canal confirmó que la nueva administradora tendrá entre sus prioridades la ejecución de la Visión Estratégica 2025-2035, con énfasis en seguridad hídrica, resiliencia operativa y nuevos proyectos estratégicos.

Con más de cuatro décadas de trayectoria en el Canal, Espino de Marotta inicia ahora una nueva etapa al frente de una de las principales fuentes de ingresos y activos estratégicos de Panamá.