Agroferias del IMA para el lunes 7 de septiembre en Panamá

Agroferias del IMA.

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las agroferias que estarán habilitadas este lunes 7 de septiembre, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias para el lunes 7 de septiembre Chiriquí Cancha comunal de Potrerillo Arriba, distrito de Dolega. Panamá Oeste Cancha de El Nance, en el distrito de San Carlos. Conoce las Agroferias del IMA programadas para este lunes 7 y martes 8 de septiembre



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/v5mJsNpIv7 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 5, 2026