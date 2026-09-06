Agroferias del IMA para el lunes 7 de septiembre en Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las agroferias que estarán habilitadas este lunes 7 de septiembre, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias para el lunes 7 de septiembre
Chiriquí
- Cancha comunal de Potrerillo Arriba, distrito de Dolega.
Panamá Oeste
- Cancha de El Nance, en el distrito de San Carlos.