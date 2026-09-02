Agroferias del IMA para el jueves 3 de septiembre en Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las agroferias que estarán habilitadas este jueves 3 de septiembre, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias para el jueves 3 de septiembre
Coclé
- Casa local de Jujucal, en Piedras Gordas, distrito de La Pintada.
Veraguas
- Casa comunal de Alto Tovalico, en Quebrada de Oro, distrito de Soná.
- Casa comunal de Mojarás, distrito de Calobre.
Panamá Oeste
- Auditorio de Capira, en el distrito de Capira.
Chiriquí
- Cancha comunal de Santo Domingo, distrito de Bugaba.
Panamá
- Parque de Las Madres en Pedregal.
Panamá Este
- Comunidad La Ocho, distrito de Chepo.
Los Santos
- Cancha municipal de Tonosí, distrito de Tonosí.
Comarca Ngabe Buglé
- Cancha de fútbol de Cerro Algodón, en Dikeri, distrito de Muna.
Herrera
- Casa Tacita de Oro, corregimiento de Parita cabecera.
Colón
- Predios de la Junta Comunal de Puerto Pilón, distrito de Colón.