Agroferias del IMA para el jueves 3 de septiembre en Panamá

Agroferias del IMA. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las agroferias que estarán habilitadas este jueves 3 de septiembre, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias para el jueves 3 de septiembre Coclé Casa local de Jujucal, en Piedras Gordas, distrito de La Pintada. Veraguas Casa comunal de Alto Tovalico, en Quebrada de Oro, distrito de Soná.

Casa comunal de Mojarás, distrito de Calobre. Panamá Oeste Auditorio de Capira, en el distrito de Capira. Chiriquí Cancha comunal de Santo Domingo, distrito de Bugaba. Panamá Parque de Las Madres en Pedregal. Panamá Este Comunidad La Ocho, distrito de Chepo. Los Santos Cancha municipal de Tonosí, distrito de Tonosí. Comarca Ngabe Buglé Cancha de fútbol de Cerro Algodón, en Dikeri, distrito de Muna. Herrera Casa Tacita de Oro, corregimiento de Parita cabecera. Colón Predios de la Junta Comunal de Puerto Pilón, distrito de Colón. A continuación, las agroferias del IMA programadas para este jueves 3 de septiembre.



Verifica las sedes de cada feria

Todas inician desde las 8am

Recuerda llevar bolsa reutilizable y la cédula.

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/YNarW2ouz2 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 1, 2026