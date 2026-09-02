UDELAS y CSS firman convenio: estudiantes de salud tendrán más escenarios de práctica

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) y la Caja de Seguro Social (CSS) suscribieron este miércoles 2 de septiembre un convenio marco de cooperación para fortalecer la formación académica de los estudiantes mediante prácticas profesionales y proyectos de investigación.
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UDELAS ampliará escenarios de práctica para estudiantes de salud
La rectora de UDELAS, Dra. Nicolasa Terreros Barrios, destacó la importancia del convenio para la formación de los futuros profesionales.
Con el acuerdo, los estudiantes podrán contar con mayores oportunidades para desarrollar experiencias prácticas vinculadas con su formación académica.
Egresados de Instrumentación Quirúrgica podrán estudiar Enfermería
Durante el acto, la rectora de UDELAS entregó al director general de la CSS, Dino Mon, el Acuerdo del Consejo Académico N.° 031-2026, aprobado el 23 de junio de 2026.
El documento establece un plan complementario especial dirigido a egresados del Técnico en Instrumentación Quirúrgica que actualmente laboran en la Caja de Seguro Social.
Como parte de este plan, estos profesionales podrán cursar el Técnico en Enfermería a partir del primer semestre de 2027, en la sede de Panamá. Esta iniciativa busca ampliar las oportunidades de formación de los trabajadores que ya se desempeñan dentro de la CSS.
CSS considera a UDELAS un aliado estratégico
Por su parte, el director general de la CSS, Dino Mon, destacó la importancia de la alianza con la universidad. “Estamos muy felices de tener a UDELAS como aliado estratégico”, expresó Mon.
El convenio entre ambas instituciones establece una base de cooperación para fortalecer la formación académica, las prácticas profesionales y el desarrollo de proyectos de investigación, con especial atención a las áreas vinculadas con la salud.