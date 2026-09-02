Faltan más de 25 mil laptops para docentes: Meduca advierte que tendrá que tomar decisiones

El ministro de Educación, Ventura Vega, aseguró que se tomarán decisiones ante el incumplimiento en la entrega total de 54,000 laptops destinadas a docentes, luego de que quedaran pendientes 25,415 computadoras dentro de los plazos establecidos.

El tema fue planteado por el diputado Luis Duke, quien consultó al titular del Ministerio de Educación (Meduca) sobre la situación de la compra y la entrega de los equipos tecnológicos para los profesores.

Durante su intervención, Duke señaló que la empresa contratada no cumplió con la entrega completa de las 54,000 laptops en el tiempo establecido.

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Ministro Vega: “Va a haber que tomar decisiones”

El diputado Luis Duke (@LuchoDuke) consultó al ministro de Educación, Ventura Vega, sobre la compra de laptops para profesores, luego de que la empresa no cumplió con la entrega total de 54,000 en los tiempos establecidos, haciendo falta 25,415.



“Usted ha dicho toda la verdad… pic.twitter.com/T9TphRAFe0 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 2, 2026

Ante los cuestionamientos, el ministro Ventura Vega reconoció la situación y aseguró que el Ministerio de Educación está a la espera de las orientaciones de las autoridades correspondientes.

“Usted ha dicho toda la verdad, diputado. Es público el pliego. Veremos cómo nos orientan las autoridades en este tema, porque de que va a haber que tomar decisiones, se van a tomar decisiones”, señaló Vega. “Usted ha dicho toda la verdad, diputado. Es público el pliego. Veremos cómo nos orientan las autoridades en este tema, porque de que va a haber que tomar decisiones, se van a tomar decisiones”, señaló Vega.

El ministro indicó que se espera conocer el pronunciamiento de la Procuraduría y la Contraloría antes de definir los próximos pasos relacionados con el proceso.

Más de 25 mil laptops siguen pendientes

De las 54,000 laptops contempladas en la compra para los docentes, todavía faltan por entregar 25,415 equipos, según lo expuesto durante la consulta del diputado Luis Duke.

La situación abre interrogantes sobre el cumplimiento de los términos establecidos en el contrato y las medidas que podrían adoptar las autoridades ante el retraso en la entrega.

Por el momento, el ministro de Educación reiteró que se esperan las orientaciones de las entidades competentes y aseguró que se tomarán decisiones sobre el caso.