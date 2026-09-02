Faltan más de 25 mil laptops para docentes: Meduca advierte que tendrá que tomar decisiones

El ministro de Educación, Ventura Vega, aseguró que se tomarán decisiones ante el incumplimiento en la entrega total de 54,000 laptops destinadas a docentes, luego de que quedaran pendientes 25,415 computadoras dentro de los plazos establecidos.
Durante su intervención, Duke señaló que la empresa contratada no cumplió con la entrega completa de las 54,000 laptops en el tiempo establecido.
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Ministro Vega: “Va a haber que tomar decisiones”
Ante los cuestionamientos, el ministro Ventura Vega reconoció la situación y aseguró que el Ministerio de Educación está a la espera de las orientaciones de las autoridades correspondientes.
El ministro indicó que se espera conocer el pronunciamiento de la Procuraduría y la Contraloría antes de definir los próximos pasos relacionados con el proceso.
Más de 25 mil laptops siguen pendientes
De las 54,000 laptops contempladas en la compra para los docentes, todavía faltan por entregar 25,415 equipos, según lo expuesto durante la consulta del diputado Luis Duke.
La situación abre interrogantes sobre el cumplimiento de los términos establecidos en el contrato y las medidas que podrían adoptar las autoridades ante el retraso en la entrega.
Por el momento, el ministro de Educación reiteró que se esperan las orientaciones de las entidades competentes y aseguró que se tomarán decisiones sobre el caso.