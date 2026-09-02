Canal de Panamá aportará B/.3,607.8 millones al Estado en 2027: ¿subirán los peajes?

Canal de Panamá aportará B/.3,607.8 millones al Estado en 2027

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de Ley N.° 32-26, que establece el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para el año fiscal 2027, con ingresos totales proyectados por B/.5,555.3 millones y un aporte directo al Estado panameño de B/.3,607.8 millones.

El año fiscal 2027 del Canal comprende del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027. El presupuesto fue presentado ante el Consejo de Gabinete por el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y la subadministradora de la ACP, Ilya Espino de Marotta.

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¿Subirán los peajes del Canal de Panamá en 2027?

Uno de los puntos destacados del proyecto es que la estructura de peajes del Canal de Panamá se mantendrá sin cambios durante el año fiscal 2027. El presupuesto presentado por la ACP no contempla modificaciones a las tarifas vigentes que pagan los clientes por utilizar la vía interoceánica.

El Niño y las restricciones de agua, entre los riesgos

Para elaborar sus proyecciones, la ACP tomó en cuenta los pronósticos de tránsito, las perspectivas del comercio internacional, la actividad de la industria marítima, las condiciones económicas de los mercados y las rutas atendidas por el Canal.

Estas son las prioridades del Canal para 2027

La ACP señaló tres prioridades estratégicas para el nuevo año fiscal:

Proteger el negocio.

Asegurar la operación.

Preparar el futuro.

En este marco se contemplan recursos para mantenimiento, protección de activos, seguros, gestión de riesgos, conservación y reforestación de la Cuenca, ciberseguridad y continuidad tecnológica.

También se incluyen inversiones relacionadas con la formación y bienestar del capital humano, el relevo generacional y el fortalecimiento de capacidades.

Proyectos estratégicos del Canal

El presupuesto también acompaña el avance de iniciativas estratégicas como el proyecto del lago de Río Indio, el corredor energético, las terminales portuarias y el corredor logístico.

Estas iniciativas forman parte de la estrategia de largo plazo de la ACP para fortalecer la competitividad y sostenibilidad de la ruta interoceánica.

Luego de la aprobación del Consejo de Gabinete, se autorizó al ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, para presentar el proyecto de presupuesto ante la Asamblea Nacional, junto con las autoridades de la ACP.