Pago de 120 a los 65 inicia la próxima semana: conoce las fechas para cobrar en septiembre

Los beneficiarios del programa 120 a los 65 y de otros Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) recibirán durante septiembre el tercer pago correspondiente a 2026, informó el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

El calendario establece diferentes fechas dependiendo de la modalidad utilizada para recibir la transferencia. Los primeros pagos iniciarán la próxima semana, para quienes reciben el beneficio mediante la Tarjeta Clave Social.

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120 a los 65: Pago del MIDES mediante Tarjeta Clave Social

De acuerdo con el calendario divulgado por el MIDES, los beneficiarios que reciben sus transferencias a través de la Tarjeta Clave Social podrán disponer de los fondos en el siguiente período:

Del 7 al 18 de septiembre de 2026

Durante estas fechas se realizará el pago correspondiente a los beneficiarios de los programas de transferencias monetarias que utilizan esta modalidad.

Un traslado de partida por la suma de 5.9 millones de dólares fue aprobado esta semana por la Comisión de Presupuesto a favor del Ministerio de Desarrollo Social, para cumplir con el tercer pago de los programas sociales a un total de 185 mil beneficiarios.



“Esta semana… pic.twitter.com/k2R3vykx9H — Telemetro Reporta (@TReporta) August 7, 2026

¿Cuándo cobran los beneficiarios de áreas de difícil acceso?

El MIDES también estableció una fecha diferente para los beneficiarios que viven en comunidades consideradas de difícil acceso.

Del 21 al 25 de septiembre de 2026

En este período se desarrollarán las jornadas de pago dirigidas a los beneficiarios ubicados en estas zonas.

El pago no llegará a todos el mismo día

El MIDES recordó que el tercer pago de 2026 no se realizará para todos los beneficiarios en una misma fecha. La fecha en que cada persona podrá recibir la transferencia dependerá principalmente de la modalidad de pago y de la ubicación establecida dentro del calendario oficial.

Por ello, los beneficiarios del programa 120 a los 65 y de otros PTMC deben tener presente las fechas correspondientes a su forma de cobro.