ACODECO da plazo hasta el 15 de septiembre a colegios privados para reportar sus costos de 2027

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) recordó a los colegios particulares que aún no han remitido la información sobre sus costos educativos para el año lectivo 2027 que tienen hasta el 15 de septiembre de 2026 para completar este proceso.

Los centros educativos deben informar oportunamente los costos correspondientes al próximo año escolar, incluyendo matrícula, mensualidades, cuotas adicionales y demás cargos que deberán asumir las familias.

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¿Qué busca ACODECO con esta información?

De acuerdo con la entidad, el envío de estos datos permite mantener actualizado el registro de costos educativos y brindar a los padres de familia y acudientes información con mayor anticipación.

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Esto facilita que las familias puedan planificar su presupuesto para 2027 y conocer previamente los gastos asociados a la educación de sus hijos.

Al 31 de agosto de 2026, el porcentaje de colegios que había remitido la información variaba entre las distintas provincias, por lo que ACODECO reiteró el llamado a los centros educativos que todavía tienen pendiente este trámite.

Padres también pueden solicitar la información

ACODECO indicó que los padres de familia y acudientes también pueden solicitar a los colegios donde estudian sus hijos que cumplan con el envío de la información requerida.

La finalidad es promover mayor transparencia en los costos educativos y facilitar que las familias conozcan con anticipación los gastos que enfrentarán durante el próximo año lectivo.

La fecha que deben tener presente las familias

La fecha límite establecida por ACODECO es el 15 de septiembre de 2026.

El llamado forma parte de las acciones de transparencia y educación al consumidor, con el objetivo de que la información sobre los costos de los colegios particulares esté disponible oportunamente y se reduzca el riesgo de sorpresas al momento de realizar la matrícula para 2027.