Minsa alerta: medicamentos falsificados pueden poner en riesgo tu salud y ya puedes denunciarlos

El Ministerio de Salud (Minsa) , a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas (DNFD), lanzó este martes 1 de septiembre la campaña “¡Cuidado! Un medicamento falsificado puede costarte la vida”, con la que busca alertar a la población sobre los riesgos de adquirir productos farmacéuticos de procedencia ilegal.

La campaña parte de una advertencia: un medicamento falsificado puede no contener el principio activo que declara, presentar cantidades incorrectas de sus componentes o incluir sustancias potencialmente peligrosas.

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De acuerdo con el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, estas situaciones pueden impedir que un tratamiento funcione adecuadamente y provocar complicaciones graves.

La campaña “¡Cuidado! Un medicamento falsificado puede costarte la Vida”, fue lanzada este martes por el @MINSAPma con el objetivo de combatir la fabricación y el comercio ilícito de medicamentos, a través del fortalecimiento de la vigilancia, la fiscalización y control.



“Un… pic.twitter.com/DEVDwq3iGQ — Telemetro Reporta (@TReporta) September 1, 2026

El ministro reafirmó el compromiso del Estado de fortalecer la vigilancia, fiscalización y control para combatir la fabricación y comercialización ilegal de medicamentos.

25 mil kilos de productos falsificados fueron decomisados

La dimensión del problema queda reflejada en las cifras divulgadas durante el lanzamiento de la campaña. Según el Minsa, el año pasado la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas decomisó 25 mil kilos de productos falsificados.

El director nacional de Farmacia y Drogas, Uriel Pérez, explicó que la campaña busca combatir el comercio ilícito de medicamentos en Panamá y fortalecer la participación ciudadana mediante las denuncias.

El funcionario señaló además que durante este año se han producido cancelaciones de registros sanitarios de medicamentos y productos cosméticos que circulaban ilegalmente en el país.

¿Cómo denunciar medicamentos falsificados en Panamá?

Las personas que detecten posibles casos de comercialización ilegal pueden presentar una denuncia ante la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas. El Minsa informó que la denuncia puede realizarse de manera anónima a través del sitio web de la DNFD:

Dirección Nacional de Farmacia y Drogas

Una vez recibida la información, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas coordinará las investigaciones con la Autoridad Nacional de Aduanas, el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad, de acuerdo con lo informado por las autoridades.

El riesgo de comprar medicamentos fuera de los canales autorizados

La DNFD mantiene actualmente un sistema de alertas sanitarias sobre productos falsificados o comercializados ilegalmente. En agosto de 2026, por ejemplo, publicó alertas relacionadas con productos falsificados y con la comercialización de medicamentos a través de redes sociales.

Ante este escenario, las autoridades buscan que los consumidores tengan mayor precaución al adquirir medicamentos y que reporten aquellos productos cuya procedencia o autenticidad genere dudas.

La DNFD ha mantenido durante 2026 la publicación de alertas sobre falsificación y comercialización ilegal de medicamentos, lo que refuerza el llamado de las autoridades a adquirir productos farmacéuticos por canales autorizados.