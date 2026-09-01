Jóvenes panameños de 18 a 25 años podrán competir en un desafío de ciberseguridad de 24 horas

La AIG invita a estudiantes panameños de entre 18 y 25 años apasionados por la ciberseguridad a participar en el OEA Cyber Challenge, una competencia nacional virtual que busca poner a prueba sus habilidades mediante distintos desafíos.

La iniciativa forma parte de un esfuerzo para acercar a jóvenes de todo el continente al aprendizaje y desarrollo de capacidades en materia de ciberseguridad.

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Una competencia virtual de 24 horas

El OEA Cyber Challenge se desarrollará durante 24 horas, entre el 17 y el 18 de septiembre, y contará con nueve desafíos en los que los participantes podrán poner a prueba sus habilidades.

La @aigesinnovacion invita a estudiantes panameños entre 18 y 25 años apasionados en la ciberseguridad, a participar del OEA Cyber Challenge, una competencia nacional virtual de 24 horas en la que podrán poner a prueba sus habilidades a través de nueve desafíos.



La competencia… pic.twitter.com/EnTIuTIIxL — Telemetro Reporta (@TReporta) September 1, 2026

Una de las facilidades de esta convocatoria es que los estudiantes podrán participar de manera individual o formar equipos de hasta tres personas. Además, los organizadores destacan que no se requieren conocimientos técnicos para participar.

¿Cómo pueden inscribirse?

Los estudiantes interesados pueden registrarse en la plataforma oficial de la competencia: Registro para el OEA Cyber Challenge Panamá, La convocatoria representa una oportunidad para que jóvenes panameños se acerquen al mundo de la ciberseguridad, desarrollen nuevas habilidades y conozcan los retos que plantea esta área profesional.

Una oportunidad para acercarse a la ciberseguridad

Además de la competencia, la iniciativa busca contribuir a la capacitación de jóvenes de todo el continente en un área cada vez más relevante para la protección de sistemas, información y servicios digitales.

Para los estudiantes interesados en tecnología, innovación y seguridad digital, el desafío ofrece la posibilidad de aprender mediante una experiencia práctica y competitiva.