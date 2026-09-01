¿Teko Jerez vuelve a Calle 7 Panamá? El mensaje del temido juez que sorprendió a la fanaticada

La pregunta que comienza a rondar entre los seguidores de Calle 7 Panamá es una: ¿Teko Jerez volverá al programa?. El chileno, recordado por su exigencia y por ser uno de los jueces más temidos por los competidores durante las pruebas, volvió a despertar la expectativa de la fanaticada con un mensaje relacionado con el programa.

Teko destacó la importancia del equipo que estuvo detrás de la creación de Calle 7 y recordó el impacto que tuvo el formato más allá de las fronteras de Panamá.

“Cuando me preguntan por qué Calle 7 trascendió frontera siempre, bueno, trabajaron en su creación un tremendo equipo de profesionales del cual tuve el honor de formar parte”. “Cuando me preguntan por qué Calle 7 trascendió frontera siempre, bueno, trabajaron en su creación un tremendo equipo de profesionales del cual tuve el honor de formar parte”.

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El mensaje cerró con un saludo para quienes hicieron posible el programa: “Saludos a todos, gracias por todo y larga vida a Calle 7”.

¿Teko Jerez regresará a Calle 7 Panamá?

Por ahora, el mensaje de Teko no confirma oficialmente su regreso como juez a Calle 7 Panamá.

Sin embargo, su aparición nuevamente relacionada con el programa ha generado comentarios entre los seguidores, especialmente por el recuerdo que mantiene entre los competidores y la audiencia.

Durante su etapa en el programa, Teko se caracterizó por su estilo exigente y por evaluar de cerca el desempeño de los participantes en el terreno de competencia.

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Su posible regreso sería, sin duda, uno de los temas que más expectativa podría generar entre los seguidores de Calle 7.

La fanaticada recuerda al exigente juez

Teko Jerez se ganó un lugar entre los personajes más recordados del programa por su particular manera de evaluar a los competidores.

Ahora, su mensaje sobre la historia de Calle 7 vuelve a poner su nombre en el radar de los seguidores, quienes esperan conocer si se trata solamente de un reconocimiento a la trayectoria del programa o si existe la posibilidad de verlo nuevamente en competencia.