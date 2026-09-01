Panamá Nacionales -

Minsa lanza campaña para prevenir compra de medicamentos de contrabando o sin registro sanitario

El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó una campaña para concientizar a la población y prevenir la comprar medicamentos de contrabando o sin registro sanitario, que en el peor de los casos pueden causar la muerte y daños graves en el organismo. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, también reiteró que la población debe encargarse de cuidar sus centros de salud, y denunciar los casos de vandalismo.