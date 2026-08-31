Veraguas Nacionales -  31 de agosto de 2026 - 15:23

Mueren perros en Veraguas: MINSA detecta casos compatibles con distemper canino

El MINSA investigó la muerte de perros en Boró, Veraguas, y detectó casos compatibles con distemper canino. Recomienda vacunarlos.

MINSA detecta casos compatibles con distemper canino

MINSA detecta casos compatibles con distemper canino

@MINSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Equipos de vigilancia veterinaria del Ministerio de Salud (MINSA) realizaron una investigación tras recibir reportes sobre la muerte de varios perros en Boró, provincia de Veraguas.

De acuerdo con los resultados de la investigación, se identificaron casos compatibles con distemper canino, una enfermedad que puede afectar a los perros y que requiere atención veterinaria.

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MINSA recomienda vacunar a las mascotas

Ante esta situación, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a los propietarios de mascotas a mantener actualizadas las vacunas de sus perros como una de las principales medidas de prevención.

El MINSA también recomienda acudir oportunamente a un médico veterinario si la mascota presenta síntomas o cambios en su estado de salud. La entidad mantiene las acciones de vigilancia veterinaria en el área ante los reportes recibidos.

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