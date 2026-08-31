Mueren perros en Veraguas: MINSA detecta casos compatibles con distemper canino

Equipos de vigilancia veterinaria del Ministerio de Salud (MINSA) realizaron una investigación tras recibir reportes sobre la muerte de varios perros en Boró, provincia de Veraguas.
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MINSA recomienda vacunar a las mascotas
Ante esta situación, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a los propietarios de mascotas a mantener actualizadas las vacunas de sus perros como una de las principales medidas de prevención.
El MINSA también recomienda acudir oportunamente a un médico veterinario si la mascota presenta síntomas o cambios en su estado de salud. La entidad mantiene las acciones de vigilancia veterinaria en el área ante los reportes recibidos.