Mueren perros en Veraguas: MINSA detecta casos compatibles con distemper canino

Equipos de vigilancia veterinaria del Ministerio de Salud (MINSA) realizaron una investigación tras recibir reportes sobre la muerte de varios perros en Boró, provincia de Veraguas.

De acuerdo con los resultados de la investigación, se identificaron casos compatibles con distemper canino, una enfermedad que puede afectar a los perros y que requiere atención veterinaria.

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MINSA recomienda vacunar a las mascotas

Equipos de vigilancia veterinaria del @MINSAPma realizaron una investigación ante reportes de muerte de perros en Boró, provincia de Veraguas, y determinaron casos compatibles con distemper canino. La entidad recomienda mantener a las mascotas vacunadas y acudir al veterinario… pic.twitter.com/OS27cuIgoO — Telemetro Reporta (@TReporta) August 31, 2026

Ante esta situación, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a los propietarios de mascotas a mantener actualizadas las vacunas de sus perros como una de las principales medidas de prevención.

El MINSA también recomienda acudir oportunamente a un médico veterinario si la mascota presenta síntomas o cambios en su estado de salud. La entidad mantiene las acciones de vigilancia veterinaria en el área ante los reportes recibidos.