Panamá Nacionales -  31 de agosto de 2026 - 15:24

PASE-U 2026: IFARHU entrega nuevas tarjetas este martes 1 de septiembre

El IFARHU continuará este lunes con la entrega de la tarjeta PASE-U en la provincia de Panamá Oeste.

IFARHU anuncia entrega de tarjetas PASE-U. 

IFARHU anuncia entrega de tarjetas PASE-U. 

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este martes 1 de septiembre con la entrega de tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del programa PASE-U en las provincias de Panamá Oeste y Darién.

Pago del PASE-U este 1 de septiembre

Provincia de Panamá Oeste - La Chorrera

  • Barrio Balboa

Centros de entrega

  • Gimnasio del Colegio Moisés Castillo Ocaña.
  • Gimnasio del Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

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