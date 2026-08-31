¿Quiénes recibirían el aumento a $600? CSS pide aclarar cuántos jubilados y pensionados serían beneficiados

La Caja de Seguro Social (CSS) pidió precisar cuántos jubilados y pensionados serían beneficiados con la propuesta de equiparación de pensiones inferiores a B/.600, contemplada en el proyecto de Ley 491.

La iniciativa comenzó a ser analizada en una mesa técnica de la Asamblea Nacional, con la participación de organizaciones y representantes de la CSS, luego de que el proyecto fuera discutido en el pleno.

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¿Todos los jubilados que cobran menos de B/.600 recibirían el beneficio?

Aunque la propuesta plantea beneficiar a jubilados y pensionados con ingresos inferiores a B/.600, la CSS solicitó determinar con exactitud cuántas personas cumplen con las condiciones para recibir este beneficio.

La institución explicó que actualmente administra siete tipos de pensiones para ciudadanos cuyos ingresos pueden encontrarse por debajo de ese monto, por lo que considera necesario contar con información precisa antes de establecer el alcance de la medida.

Keith Tanner - Unsplash

La CSS también pidió aclarar los periodos en los que se realizarían los desembolsos de la equiparación.

Por esta razón, el proyecto todavía requiere definir aspectos relacionados con la cantidad de beneficiarios y el mecanismo mediante el cual se otorgaría el beneficio.

CSS: ¿Qué busca el proyecto de Ley 491?

La propuesta impulsada por la diputada Grace Hernández busca establecer un fondo especial para equiparar las pensiones inferiores a B/.600.

Durante la discusión, Hernández manifestó que la intención es incluir a los jubilados y pensionados del país y facilitar que puedan hacer frente a gastos esenciales, particularmente la compra de alimentos y medicamentos. Sin embargo, el alcance definitivo de la propuesta deberá determinarse durante el análisis legislativo.

¿De dónde saldría el dinero para pagar la equiparación?

El proyecto plantea financiar este beneficio mediante nuevos aportes vinculados a la actividad portuaria y al manejo de contenedores.

Una mesa técnica de la @asambleapa inició el análisis del proyecto de Ley 491 que busca equiparar las pensiones inferiores de 600 dólares con un fondo especial. pic.twitter.com/J5w8OEsqjr — Telemetro Reporta (@TReporta) August 24, 2026

Según la propuesta, se establecería:

B/.10 por TEU en los puertos panameños.

en los puertos panameños. B/.10 adicionales por el servicio de fumigación de contenedores.

Estos recursos serían destinados al fondo especial planteado para financiar la equiparación de las pensiones.

Proyecto continúa en análisis

La Asamblea Nacional amplió el análisis del proyecto mediante una mesa técnica, espacio en el que participan distintos sectores para revisar la propuesta y sus implicaciones.

La CSS considera necesario conocer la cifra oficial de posibles beneficiarios y precisar cómo se realizarían los pagos antes de determinar el impacto que tendría la medida.

Por ahora, el proyecto continúa en etapa de análisis, por lo que el hecho de cobrar actualmente menos de B/.600 no debe interpretarse como una confirmación automática de que todos los jubilados y pensionados recibirán el beneficio.