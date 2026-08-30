Panamá Nacionales -  30 de agosto de 2026 - 12:35

Docentes destituidos del MEDUCA: Ventura Vega responde si se reunirá con los educadores

El ministro de Educación, Ventura Vega, aseguró que es un hombre de diálogo y respetuoso de la ley al ser consultado por los docentes destituidos.

Docentes destituidos del MEDUCA

Docentes destituidos del MEDUCA

MEDUCA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El ministro de Educación (MEDUCA), Ventura Vega, aseguró que es un hombre de diálogo y respetuoso de la ley, al ser consultado sobre la posibilidad de sostener reuniones con los docentes que fueron destituidos de sus cargos tras participar en protestas.

La declaración del titular del Ministerio de Educación se produce en medio de la atención que genera la situación de los educadores afectados por las medidas adoptadas luego de las manifestaciones.

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¿Qué dijo Ventura Vega sobre los docentes destituidos?

Al ser consultado sobre si estaría dispuesto a reunirse con los docentes destituidos, Vega reiteró su disposición al diálogo y su compromiso con el cumplimiento de las normas.

El ministro enfatizó que se considera una persona “de diálogo” y respetuosa de la Ley.

Por el momento, con la información disponible, no se ha confirmado una fecha específica para una reunión entre el ministro y los docentes destituidos.

Continúa la atención sobre las destituciones

La situación de los docentes destituidos permanece como uno de los temas que genera debate en el sector educativo, particularmente por las medidas adoptadas tras las protestas.

El Meduca mantiene su posición sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas correspondientes.

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