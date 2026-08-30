Nicolás Maduro comparte fotos desde prisión: envía un "mensaje de esperanza para Venezuela"

Nicolás Maduro: primeras fotos desde prisión en Nueva York y mensaje a sus seguidores

El expresidente venezolano Nicolás Maduro compartió este domingo 30 de agosto sus primeras fotografías desde el centro de detención donde permanece recluido en Nueva York , Estados Unidos.

Las imágenes fueron publicadas en su cuenta de X y, según el registro que aparece en las fotografías, fueron tomadas el 25 de junio de 2026 . En ellas, Maduro aparece sonriente, vestido con ropa deportiva y haciendo con sus manos el conocido símbolo de la victoria.

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La publicación fue acompañada por un mensaje dirigido a sus familiares, seguidores y al pueblo venezolano, en el que recurrió a la fe religiosa para transmitir un mensaje de fortaleza y esperanza.

¿Qué dijo Nicolás Maduro desde prisión?

Maduro acompañó las fotografías con una referencia a la Biblia, específicamente a Romanos 8:37, y escribió:

“Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá.” “Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá.”

El exmandatario presentó las fotografías como un “pequeño regalo” para sus nietos, niños y seguidores.

También agradeció las muestras de solidaridad y las oraciones recibidas durante su permanencia en Estados Unidos.

Maduro menciona a Cilia Flores

En su mensaje, Maduro también hizo referencia a su esposa, Cilia Flores, quien permanece detenida junto a él en Nueva York.

“Cilia y yo los abrazamos por siempre”, expresó el exmandatario, al tiempo que aseguró que ambos mantienen su fe y permanecen firmes.

Las fotografías representan una de las primeras imágenes reales de Maduro desde su captura y posterior traslado a Estados Unidos.

¿Qué se sabe del proceso contra Maduro?

Maduro permanece detenido en Nueva York mientras enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos. Su juicio está previsto para junio de 2027, según reportes publicados este domingo.

La difusión de las imágenes ocurre además en medio de nuevos acontecimientos en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, incluido un reciente acuerdo relacionado con el sector petrolero venezolano.