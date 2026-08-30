Panamá Nacionales -  30 de agosto de 2026 - 09:58

Pago de jubilados y pensionados: CSS desembolsará este viernes 4 de septiembre

Los jubilados y pensionados de la CSS recibirán su pago correspondiente a septiembre de 2026 este viernes 4. Conozca las modalidades de pago.

Pago jubilados y pensionados de la CSS

Pago jubilados y pensionados de la CSS

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De acuerdo con el calendario oficial de la institución, los beneficiarios que reciben sus jubilaciones o pensiones mediante ACH y cheque tendrán su pago programado para el viernes 4 de septiembre de 2026.

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Jubilados y pensionados esperan el pago de septiembre

El calendario de la CSS permite a los jubilados y pensionados conocer con anticipación las fechas establecidas para organizar sus compromisos y gastos durante el mes.

Los beneficiarios pueden consultar las informaciones oficiales de la institución ante cualquier actualización relacionada con el calendario de pagos.

Sector privado se pronuncia sobre beneficios para jubilados

Por otro lado, el sector privado se pronunció tras la aprobación en tercer debate del proyecto de Ley 226, una iniciativa que busca ampliar los beneficios para los jubilados y pensionados.

Este tema genera atención entre los beneficiarios, debido a los posibles cambios relacionados con los beneficios establecidos para este sector de la población.

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