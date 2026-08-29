Feria de empleo organizada por la Alcaldía de Panamá será el 14 y 15 de septiembre

La Alcaldía de Panamá informó que unirá esfuerzos con el portal de reclutamiento Konzerta para desarrollar la feria "Empleo 2.0 Powered by Konzerta", con la que busca conectar a miles de personas con nuevas oportunidades laborales.

El municipio señaló que en esta ocasión el evento contará con dos modalidades: una digital y una presencial. Para participar, los interesados deben considerar la siguiente logística:

Modalidad digital: Estará disponible del lunes 14 al domingo 20 de septiembre a través de las plataformas habilitadas.

Modalidad presencial: Se llevara a cabo el martes 15 de septiembre, en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en el Centro de Convenciones Atlapa.

“El empleo es un derecho humano fundamental. Junto a la Alcaldía de Panamá estamos comprometidos en colaborar a democratizar su acceso. Por este motivo, sumamos nuestros esfuerzos para crear Empleo 2.0 Powered by Konzerta y acercar a todos los panameños a las oportunidades laborales de las empresas líderes”, detalló Miguel Bechara, director de Konzerta.

Por su parte, Mileika Zambrano, directora de Recursos Humanos de la Alcaldía de Panamá, destacó que la actividad reunirá a más de 60 empresas y ofrecerá más de 4,000 vacantes a nivel nacional en distintas áreas y niveles de experiencia.