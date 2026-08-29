IFARHU entrega tarjetas PASE-U y pago de becas en La Chorrera y Coronado

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) continúa con la entrega de tarjetas para el cobro del Programa PASE-U en la provincia de Panamá Oeste, proceso que a partir del lunes 31 de agosto se extenderá a los distritos de La Chorrera, Capira, Chame y San Carlos.

Durante esta jornada se contempla la distribución de más de 44,000 tarjetas, las cuales permitirán realizar el desembolso del beneficio a 64,961 estudiantes.

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¡Coronado, Chame y San Carlos se preparan para el PASE-U!



Del 3 al 5 de septiembre, IFARHU entregará 6,455 tarjetas para beneficiar a 9,271 estudiantes.



Cédula vigente del acudiente.

App PUNCH validada.

Acudir según el día correspondiente. pic.twitter.com/OdAnnDfBYU — IFARHU (@IFARHU) August 29, 2026

La entrega y los pagos se desarrollarán de manera simultánea en la provincia de acuerdo con la siguiente guía y cronograma de atención:

La Chorrera y Capira: Del lunes 31 de agosto al sábado 5 de septiembre, con la distribución de 38 245 tarjetas destinadas a 55 690 estudiantes.

Chame y San Carlos (incluido el sector de Coronado): Entrega de 6 455 tarjetas para beneficiar a 9 271 estudiantes.

Para el retiro del documento cobrable, los acudientes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar la cédula de identidad personal vigente.

Haber descargado e ingresado sus datos en la aplicación Punch de la Caja de Ahorros, paso indispensable para agilizar la validación del trámite en el sitio.

¡La Chorrera, el PASE-U continúa!



Desde el lunes 31 de agosto, IFARHU y Caja de Ahorros entregarán 38,245 tarjetas para beneficiar a 55,690 estudiantes.



Recuerda llevar la cédula vigente del acudiente, tener la app PUNCH validada y acudir según el calendario oficial. pic.twitter.com/UpRak4M98M — IFARHU (@IFARHU) August 29, 2026

El IFARHU exhorta a las familias a acudir únicamente en la fecha y el horario asignados en los cronogramas oficiales de la institución, con el fin de mantener un proceso organizado.