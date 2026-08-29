IFARHU entrega tarjetas PASE-U y pago de becas en La Chorrera y Coronado

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con la entrega de tarjetas para el cobro del Programa PASE-U en la provincia de Panamá Oeste, proceso que a partir del lunes 31 de agosto se extenderá a los distritos de La Chorrera, Capira, Chame y San Carlos.
La entrega y los pagos se desarrollarán de manera simultánea en la provincia de acuerdo con la siguiente guía y cronograma de atención:
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La Chorrera y Capira: Del lunes 31 de agosto al sábado 5 de septiembre, con la distribución de 38 245 tarjetas destinadas a 55 690 estudiantes.
Chame y San Carlos (incluido el sector de Coronado): Entrega de 6 455 tarjetas para beneficiar a 9 271 estudiantes.
Para el retiro del documento cobrable, los acudientes deben cumplir con los siguientes requisitos:
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Presentar la cédula de identidad personal vigente.
Haber descargado e ingresado sus datos en la aplicación Punch de la Caja de Ahorros, paso indispensable para agilizar la validación del trámite en el sitio.
El IFARHU exhorta a las familias a acudir únicamente en la fecha y el horario asignados en los cronogramas oficiales de la institución, con el fin de mantener un proceso organizado.