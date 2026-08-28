Panamá Nacionales -  28 de agosto de 2026 - 09:43

PASE-U 2026: IFARHU entrega nuevas tarjetas este sábado 29 de agosto

El IFARHU continuará este sábado con la entrega de la tarjeta PASE-U en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

IFARHU entrega nuevas tarjetas este sábado 29 de agosto.

IFARHU entrega nuevas tarjetas este sábado 29 de agosto.

@IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este sábado 29 de agosto con la entrega de tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del programa PASE-U en las provincias de Panamá Oeste y Darién.

Pago del PASE-U este 29 de agosto

Provincia de Panamá Oeste

Centro de pago - Estadio Mariano Rivera

  • Corregimientos de Burunga y Arraiján

Provincia de Panamá

Centro regional de Tortí

  • Chepigana
  • Chepo

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

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