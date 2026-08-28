El Niño amenaza las cuencas de Panamá: así usarán tecnología para anticipar sequías e inundaciones

Ante el impacto cada vez mayor del fenómeno de El Niño y el riesgo de sequía en Panamá, el Gobierno Nacional capacita a productores agropecuarios, técnicos ambientales y autoridades locales en el uso de herramientas tecnológicas que permiten predecir escenarios climáticos y evaluar soluciones para proteger las cuencas hidrográficas.

La formación se desarrolla mediante el Taller de Capacitación sobre Herramientas Digitales para el Análisis del Riesgo Climático y la Gestión de Cuencas, impartido esta semana por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Fundación Natura.

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¿Qué herramienta utilizan para enfrentar la sequía?

Durante las jornadas se enseña el funcionamiento de IH-SIMC, una herramienta desarrollada por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, España.

La plataforma permite explorar, simular y comparar diferentes escenarios a escala de cuencas hidrográficas, utilizando territorios específicos y datos reales para determinar qué impacto podrían tener determinadas intervenciones antes de ejecutarlas.

El Gobierno Nacional está formando a productores agropecuarios, técnicos ambientales y autoridades locales en el uso de herramientas tecnológicas predictivas para adaptar soluciones basadas en la naturaleza a la sequía, cada año más agravada por el fenómeno de El Niño.



Lo hace a… pic.twitter.com/aHTYUVLRZ4 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 28, 2026

Ana Luisa Aguilar Cárdenas, directora nacional de Cambio Climático de MiAmbiente, explicó que la herramienta permite evaluar previamente acciones que podrían implementarse en el territorio.

Por ejemplo, mediante el simulador se puede analizar qué ocurriría si se realiza una determinada restauración forestal y establecer si esa intervención ayudaría a mejorar las condiciones de una cuenca antes de invertir recursos y ejecutar los trabajos en campo.

¿Qué puede analizar la plataforma?

La herramienta cuenta con cinco módulos que permiten estudiar distintos aspectos relacionados con las cuencas:

El flujo natural del agua.

La gestión de demandas hídricas y embalses.

La erosión y los sedimentos.

Los cambios en el uso del suelo y las soluciones basadas en la naturaleza.

Indicadores sobre el estado del territorio.

De esta manera, quienes utilizan la plataforma pueden introducir parámetros sobre posibles intervenciones y conocer sus efectos sobre la disponibilidad de agua.

El sistema también permite determinar si las necesidades de agua para consumo humano, industria, generación de energía, agricultura y actividades agropecuarias podrían ser cubiertas bajo determinados escenarios.

Restauración de bosques para enfrentar sequías e inundaciones

Una de las aplicaciones de la herramienta consiste en proyectar acciones como la restauración forestal, con el objetivo de conocer de antemano si pueden contribuir a disminuir los efectos de fenómenos como las sequías o las inundaciones.

La capacitación forma parte del proyecto Cuencas Resilientes y busca que los comités de cuencas, productores, organizaciones comunitarias, empresas privadas, académicos, autoridades locales y funcionarios puedan utilizar la plataforma.

Las jornadas ya se han desarrollado en localidades cercanas a importantes ríos de áreas rurales del país y ahora se trasladaron a la ciudad de Panamá.

Panamá se prepara ante los efectos de El Niño

La iniciativa se desarrolla mientras Panamá enfrenta condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, que han incrementado la preocupación por la disponibilidad de agua y el comportamiento de las lluvias.

Las autoridades han advertido sobre un posible déficit de precipitaciones y un aumento de las temperaturas durante los próximos meses, condiciones que podrían prolongarse hasta inicios de 2027.

Ante este escenario, el uso de herramientas predictivas permitiría a las instituciones y comunidades evaluar diferentes alternativas antes de ejecutar proyectos en las cuencas, buscando que las decisiones de adaptación al cambio climático estén respaldadas por datos.

FUENTE: EFE