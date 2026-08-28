Panamá Nacionales -  28 de agosto de 2026 - 09:33

Onda tropical 39 trae más lluvias: IMHPA activa vigilancia en todo Panamá y Sinaproc pide precaución

IMHPA emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas en todo Panamá por la onda tropical 39 y sistemas de bajas presiones.

IMHPA activa vigilancia en todo Panamá

IMHPA activa vigilancia en todo Panamá

@IMHPA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un nuevo aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas para todo el territorio nacional y las zonas marítimas.

Según el organismo, las condiciones meteorológicas están relacionadas con los remanentes de la onda tropical N.° 39 y la activación, durante los próximos días, de sistemas de bajas presiones.

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Ante este escenario, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) solicitó a la población extremar las medidas de precaución, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

Sinaproc e IMHPA piden evitar ríos y zonas inundadas

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía:

  • No cruzar ríos ni quebradas durante períodos de lluvias.
  • Evitar transitar por zonas inundadas.
  • No permanecer cerca de árboles durante tormentas.
  • Alejarse de estructuras inestables que puedan representar un riesgo.

Sinaproc mantiene el llamado a la población a permanecer atenta a los avisos oficiales y tomar las precauciones necesarias ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

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