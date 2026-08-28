Onda tropical 39 trae más lluvias: IMHPA activa vigilancia en todo Panamá y Sinaproc pide precaución

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un nuevo aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas para todo el territorio nacional y las zonas marítimas.
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Ante este escenario, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) solicitó a la población extremar las medidas de precaución, especialmente en áreas propensas a inundaciones.
Sinaproc e IMHPA piden evitar ríos y zonas inundadas
Las autoridades recomendaron a la ciudadanía:
- No cruzar ríos ni quebradas durante períodos de lluvias.
- Evitar transitar por zonas inundadas.
- No permanecer cerca de árboles durante tormentas.
- Alejarse de estructuras inestables que puedan representar un riesgo.
Sinaproc mantiene el llamado a la población a permanecer atenta a los avisos oficiales y tomar las precauciones necesarias ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.