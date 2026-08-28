Muere el rey Harald V de Noruega a los 89 años: su hijo Haakon asume el trono

El rey noruego Harald V falleció este viernes a los 89 años en Oslo, convirtiéndose su hijo menor y primero en la línea de sucesión, Haakon, en el nuevo jefe de Estado de Noruega, un país que se encuentra inmerso en el luto por la enorme popularidad de quien fuera el monarca más longevo de Europa.

"Con profundo pesar comunicamos que su majestad el rey Harald ha fallecido hoy a las 06.35 hora local (04.35 GMT), informó la Casa Real de Noruega, que añadió que el monarca falleció "plácidamente" en el Hospital del Reino de Oslo, en el que ingresó el pasado día 17 de agosto.

Una anemia llevó a Harald V a ser hospitalizado, pero su estado se agravó el pasado fin de semana al derivar su dolencia en una infección en la sangre y el jueves su estado era "muy grave", lo que llevó a cientos de noruegos a acercarse a la plaza del Palacio Real para manifestar su apoyo al monarca y depositar flores.

Una anemia llevó a Harald V (centro) a ser hospitalizado, pero su estado se agravó el pasado fin de semana. EFE/EPA/Torstein Boe NORWAY OUT

Harald V llegó al trono en 1991 y gozó de gran popularidad entre la población noruega, ya que alcanzó cuotas de respaldo superiores al 70 %.

"Querido rey, nuestro Harald. Gracias por todos los momentos bonitos y difíciles", está escrito en una de las notas colocadas en suelo junto a rosas, girasoles y otras flores.

Este flujo constante de personas se convirtió desde primera hora de este viernes en miles delante del Palacio, donde la bandera real lucía a media asta hasta el mediodía, cuando fue izada de nuevo en lo alto del edificio -junto a una de luto en el balcón- tras reunirse Haakon con el Gobierno en un Consejo de Estado extraordinario.

Haakon VIII toma el lema de Harald V

En paralelo sonaban el repique de las campanas en todas las iglesias del país y los 21 disparos de las salvas efectuados a intervalos de 30 segundos por las Fuerzas Armadas tras decretar el Gobierno un periodo de luto nacional hasta después del funeral.

Dentro del Palacio, Haakon, de 53 años, que se había convertido automática e inmediatamente en el nuevo rey, informaba al gabinete de ministros de que ha elegido el nombre de Haakon VIII para su reinado y el lema de su padre, abuelo y bisabuelo: "Todo por Noruega".

Agradeció, según el Gobierno, al pueblo noruego "su apoyo y compasión" hacia la familia real durante este momento difícil.

Los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit de Noruega, junto a su hija, la princesa Ingrid Alexandra. EFE

FUENTE: EFE