¿Por qué un buque pagó $5.3 millones para cruzar el Canal de Panamá? Esta es la razón

Un buque pagó $5.3 millones en una subasta para obtener un espacio de tránsito por el Canal de Panamá , convirtiéndose en la cifra más alta registrada hasta ahora por este mecanismo.

La cifra fue confirmada este jueves por Ilya Espino de Marotta, administradora designada del Canal de Panamá, quien explicó que el monto responde a las condiciones del mercado y a la necesidad de algunas navieras de garantizar un espacio para sus buques.

De acuerdo con un reporte de Bloomberg citado por EFE, la empresa que realizó la puja fue la surcoreana SK Gas LTD. El buque, que transporta gas licuado de petróleo (GLP), tiene previsto cruzar el Canal el próximo 1 de septiembre.

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¿Por qué se pagaron $5.3 millones?

El Canal de Panamá cuenta con un sistema de reservas para los buques que programan su tránsito con anticipación y, adicionalmente, dispone de subastas para aquellas naves que no tienen un cruce reservado.

Espino explicó que el precio final de las subastas depende de factores como:

La situación del mercado.

La urgencia de la naviera.

La ruta que realiza el buque.

Los compromisos comerciales de la empresa.

La administradora designada señaló que recientemente se han registrado otras tres pujas con valores elevados, aunque no ofreció detalles sobre esos montos. “Son tres subastas diarias”, explicó Espino: una corresponde a las esclusas neopanamax y dos a las esclusas panamax. El Canal establece un precio base, pero el monto final es determinado por las ofertas de los clientes.

Hay 120 buques esperando para cruzar

Un buque con gas licuado de petróleo pagó 5.3 millones de dólares por cruzar más rápido el Canal de Panamá, que en una semana reducirá los tránsitos por el fenómeno de El Niño, informó el jueves una fuente oficial.



El Canal de Panamá, por donde pasa el 5% del comercio marítimo… pic.twitter.com/2LNfd2ilKK — Telemetro Reporta (@TReporta) August 28, 2026

La noche de este jueves había 120 buques en espera para transitar por el Canal de Panamá.

De ese total:

104 buques contaban con reserva.

contaban con reserva. 16 buques no tenían una reserva.

Sin embargo, no todas las embarcaciones que carecen de una reserva participan en las subastas.

El Canal aclaró que estos espacios corresponden a horarios específicos que ya están incorporados en su calendario y que no afectan a los buques que cuentan con reservas confirmadas ni modifican el orden de tránsito establecido.

Canal de Panamá reducirá los tránsitos por El Niño

El récord en las subastas ocurre mientras el Canal de Panamá se prepara para una reducción en la cantidad de tránsitos diarios debido a las previsiones de una fuerte sequía asociada al fenómeno de El Niño.

A partir del 3 de septiembre, la vía reducirá el promedio de 36 a 34 tránsitos diarios y posteriormente bajará a 32 tránsitos diarios desde el 15 de septiembre.

También se contempla una restricción progresiva del calado de los buques, hasta llegar a 44 pies, frente a los 50 pies de calado máximo que ofrece actualmente el Canal.

Estas limitaciones reducen las oportunidades de conseguir una reserva, lo que incrementa el valor que algunos clientes están dispuestos a pagar por los espacios disponibles mediante subasta.

El precio de las subastas no es una nueva tarifa

La administración del Canal de Panamá aclaró que los elevados montos registrados recientemente no representan una nueva tarifa establecida por la vía interoceánica.

Según la entidad, se trata de fluctuaciones temporales determinadas por las condiciones del mercado y por la oferta y demanda de los espacios disponibles.

El Canal de Panamá es una ruta estratégica para el comercio internacional y por sus esclusas transita aproximadamente entre 3% y 5% del comercio mundial.