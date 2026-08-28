Caja navideña 2026 incluirá nuevos productos; IMA detalla las novedades

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, confirmó que la caja navideña 2026 contará con nuevos productos, incluido el jamón tipo picnic 100 % panameño, a un costo de 15.00 balboas.
La caja navideña incluye:
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Un jamón
Cinco libras de arroz
Azúcar
Maíz
Guandú en lata
Sal
Una lata de piña en rodajas o aceite
Murillo también dio a conocer la apertura de una nueva tienda permanente en septiembre en la ciudad de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Además, se contemplan dos establecimientos más: uno en Colón y otro en el sector de Pacora, provincia de Panamá.