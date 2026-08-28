Panamá Nacionales -  28 de agosto de 2026 - 10:45

Caja navideña 2026 incluirá nuevos productos; IMA detalla las novedades

IMA indicó que la caja navideña será más grande debido al ingreso de más alimentos tradicionales de las cenas de fin de año.

Caja navideña 2026 incluirá nuevos productos.

Caja navideña 2026 incluirá nuevos productos.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, confirmó que la caja navideña 2026 contará con nuevos productos, incluido el jamón tipo picnic 100 % panameño, a un costo de 15.00 balboas.

Asimismo, indicó que la caja será más grande debido al ingreso de más alimentos tradicionales de las cenas de fin de año. Los 500 mil jamones serán nacionales y procesados en Panamá, con el objetivo de apoyar al sector porcino local.

La caja navideña incluye:

  • Un jamón

  • Cinco libras de arroz

  • Azúcar

  • Maíz

  • Guandú en lata

  • Sal

  • Una lata de piña en rodajas o aceite

Murillo también dio a conocer la apertura de una nueva tienda permanente en septiembre en la ciudad de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Además, se contemplan dos establecimientos más: uno en Colón y otro en el sector de Pacora, provincia de Panamá.

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