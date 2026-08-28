Caja navideña 2026 incluirá nuevos productos; IMA detalla las novedades

Caja navideña 2026 incluirá nuevos productos. TReporta

Por Ana Canto El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, confirmó que la caja navideña 2026 contará con nuevos productos, incluido el jamón tipo picnic 100 % panameño, a un costo de 15.00 balboas.

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Asimismo, indicó que la caja será más grande debido al ingreso de más alimentos tradicionales de las cenas de fin de año. Los 500 mil jamones serán nacionales y procesados en Panamá, con el objetivo de apoyar al sector porcino local.

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La caja navideña incluye: Un jamón

Cinco libras de arroz

Azúcar

Maíz

Guandú en lata

Sal

Una lata de piña en rodajas o aceite Murillo también dio a conocer la apertura de una nueva tienda permanente en septiembre en la ciudad de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Además, se contemplan dos establecimientos más: uno en Colón y otro en el sector de Pacora, provincia de Panamá.