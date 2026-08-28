PRISMA celebra 15 años consolidando a Panamá como epicentro de la danza contemporánea.

PRISMA–Festival Internacional de Danza Contemporánea de Panamá celebrará su decimoquinta edición con una programación especial que reunirá a compañías, coreógrafo(a)s y artistas de Europa, Iberoamérica y Panamá. Durante casi un mes, el festival ofrecerá espectáculos, residencias de creación, clases maestras, videodanza, intervenciones en espacios públicos y actividades gratuitas que acercarán la danza contemporánea a públicos diversos.

Esta edición aniversario representa un hito en la historia del festival. Desde su creación en 2012, PRISMA ha impulsado el encuentro entre artistas internacionales y la comunidad local, y promovido la creación contemporánea, la formación profesional y el desarrollo de nuevos públicos. Quince años después, el festival reafirma su compromiso con una programación que celebre tanto la excelencia artística como el intercambio cultural.

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Entre los momentos más esperados de la edición destacan la apertura con tanzmainz (Alemania), que presentará Soul Chain, de Sharon Eyal, y el cierre con Gauthier Dance (Alemania), que interpretará Turning of Bones, de Akram Khan, ambos con la participación de bailarines panameños: José Garrido y Tuti Cedeño, respectivamente.

El festival volverá a activar distintos espacios de la ciudad con funciones gratuitas. Cortesía

Más allá de los escenarios, el festival volverá a activar distintos espacios de la ciudad con funciones gratuitas, intervenciones urbanas y actividades de mediación. Teatro Nacional, Ateneo de Ciudad del Saber, Museo de Arte Contemporáneo, Metro de Panamá y otros espacios culturales formarán parte del recorrido de esta edición.

La formación continúa siendo uno de los pilares de PRISMA. La programación incluirá clases maestras gratuitas, laboratorios de creación para profesionales y jóvenes, talleres especializados, encuentros con artistas y espacios de reflexión que fortalecerán el intercambio entre creadores nacionales e internacionales.

Durante quince años, PRISMA ha construido una plataforma que impulsa la circulación artística, fomenta la cooperación internacional y fortalece el desarrollo de la danza contemporánea en Panamá. Esta edición conmemorativa celebra ese recorrido y proyecta el festival hacia el futuro, reafirmando su convicción de que la danza es una herramienta de encuentro, pensamiento y transformación social.

A manera de celebración de este aniversario, y en alianza con Ciudad del Saber, PRISMA publicará un libro con una selección de textos críticos escritos por participantes en su laboratorio de escritura sobre la danza: Prisma de pasos y voces.

Compañías / coreógrafos participantes en la décima quinta edición en orden de su programación:

tanzmainz (Alemania)

Ana Jordão & Vincent Kollar (Alemania)

Leonardo Bermúdez (Panamá)

Coco (Panamá)

Isela Quintana (México)

Eleonora Dall’Asta y Ana María Suárez (Panamá)

Komoco (Italia)

Clémentine & Lisard (España/Francia)

Zimarel (Francia/Guadalupe)

Pitt Company (Reino Unido/ Suiza)

Ateliê do Gesto (Brasil)

Bilis Negra Danza (Argentina)

Adrián Morales (Panamá)

Cia. Daniel Abreu (España)

Qabalum (España)

Gauthier Dance//Dance Company by Theaterhaus Stuttgart (Alemania)

Esta edición cuenta con el apoyo de Ministerio de Cultura. Cortesía

Esta edición cuenta con el apoyo de Ministerio de Cultura, Ciudad del Saber, Fondo Iberescena, Acción Cultural España, Banco General y Copa Airlines, entre otros. Además se suman a esta celebración las Embajadas de Argentina, España, Francia, Italia y Reino Unido.

Consulta la programación en www.festivalprisma.com.

Los boletos para las actividades con boletería pueden adquirirse en Panatickets. Preventa hasta el 15 de agosto.