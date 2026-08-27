Lotería Fiscal Entretenimiento -  27 de agosto de 2026 - 13:50

VIDEO | EN VIVO: sorteo de la Lotería Fiscal desde Mall Paseo Central en Herrera

Siga en vivo la transmisión del sorteo de la Lotería Fiscal Regional, desde Mall Paseo Central en Herrera.

Sorteo de la Lotería Fiscal Regional. 

Sorteo de la Lotería Fiscal Regional. 

Ana Canto
Por Ana Canto

Siga en vivo la transmisión del sorteo de la Lotería Fiscal Regional correspondiente a las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé, desde Mall Paseo Central, a partir de las 2:00 p.m. por RPCTV.

VIDEO | EN VIVO: sorteo de la Lotería Fiscal desde Mall Paseo Central

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