Siga en vivo la transmisión del sorteo de la Lotería Fiscal Regional correspondiente a las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé, desde Mall Paseo Central, a partir de las 2:00 p.m. por RPCTV.
Lotería Fiscal Entretenimiento - 27 de agosto de 2026 - 13:50
VIDEO | EN VIVO: sorteo de la Lotería Fiscal desde Mall Paseo Central en Herrera
Siga en vivo la transmisión del sorteo de la Lotería Fiscal Regional, desde Mall Paseo Central en Herrera.
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