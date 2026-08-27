Panamá Nacionales -  27 de agosto de 2026 - 10:16

Migración impide ingreso a Panamá de ecuatoriano con antecedentes en Estados Unidos

El Servicio Nacional de Migración detalló que tras la verificación en el sistema, las autoridades confirmaron que el ciudadano mantiene registros por asalto agravado.

Migración impide ingreso a Panamá de ecuatoriano.

Migración impide ingreso a Panamá de ecuatoriano.

Un ciudadano ecuatoriano de 49 años, procedente de Quito, fue inadmitido en Panamá tras arribar al Aeropuerto Internacional de Tocumen por registrar antecedentes criminales en Estados Unidos.

El Servicio Nacional de Migración informó que, durante el control migratorio, se detectaron inconsistencias en la declaración del viajero sobre el motivo y los detalles de su estadía en el país.

Tras la verificación en el sistema, las autoridades confirmaron que el ciudadano mantiene registros por asalto agravado, posesión de arma de fuego y violencia doméstica, causas por las cuales había sido deportado de territorio estadounidense.

Debido a estos antecedentes, las autoridades panameñas impidieron su ingreso y ordenaron su retorno inmediato a su país de origen.

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