IFARHU aclara: Solo el acudiente registrado puede retirar la tarjeta del PASE-U

Los acudientes que deben retirar la nueva tarjeta para recibir el beneficio del PASE-U deben realizar el trámite personalmente. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que no acepta cartas de autorización para que otra persona retire la tarjeta.

El IFARHU, en coordinación con la Caja de Ahorros, continúa con el proceso de modernización del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), mediante la entrega de tarjetas de débito para el cobro del beneficio.

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¿Puede otra persona retirar la tarjeta PASE-U?

No. La tarjeta será entregada únicamente al representante legal o acudiente registrado del estudiante. Por esta razón, el IFARHU estableció que no se aceptarán cartas de autorización ni autorizaciones de terceros para realizar el retiro de la tarjeta. El trámite debe ser efectuado directamente por la persona que aparece registrada como acudiente.

Esta disposición corresponde al nuevo mecanismo de pago mediante la tarjeta de débito de la Caja de Ahorros.

¿Qué documento debe presentar el acudiente?

Para retirar la tarjeta, el acudiente deberá presentar su cédula de identidad personal física y vigente en el centro de entrega que le corresponda, de acuerdo con el cronograma oficial. El IFARHU también advirtió que no atenderá a personas que presenten cédulas vencidas.

En el caso de acudientes que se identifiquen con pasaporte, la institución informó que no podrán retirar la tarjeta durante esta etapa y deberán esperar una próxima jornada de entrega que será comunicada por los canales oficiales.

¿Cuál es el horario para retirar la tarjeta PASE-U?

La atención para la entrega de las tarjetas se realiza en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., según la programación establecida por el IFARHU. Los acudientes deben consultar previamente el cronograma oficial para conocer el día, lugar y horario que les corresponde.

Además, el IFARHU recomienda descargar previamente la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros, que será utilizada durante el proceso de validación y entrega de la tarjeta.