MiAmbiente inspecciona vertedero clandestino en Nuevo Tocumen y Belén

Personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) realizó una inspección en los sectores de Nuevo Tocumen y Belén, con el objetivo de identificar y evaluar puntos críticos relacionados con la disposición inadecuada de residuos sólidos.

Durante el operativo, los funcionarios verificaron diferentes sitios cercanos a canales pluviales, quebradas y otras fuentes hídricas, debido al posible impacto que la acumulación y disposición irregular de basura puede generar en estos espacios.

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MiAmbiente verifica puntos críticos

Personal de @MiAmbientePma realizó una inspección en Nuevo Tocumen y Belén para identificar y evaluar puntos críticos de disposición inadecuada de residuos sólidos. Durante el operativo se verificaron sitios próximos a canales pluviales, quebradas y otras fuentes hídricas. pic.twitter.com/hNq0SvRTIK — Telemetro Reporta (@TReporta) August 26, 2026

La inspección permitió a los funcionarios evaluar las condiciones de los lugares identificados como puntos de disposición inadecuada de residuos.

La presencia de residuos sólidos en áreas próximas a canales pluviales y fuentes de agua representa una situación que requiere seguimiento por parte de las autoridades ambientales, debido al riesgo de que estos materiales sean arrastrados hacia cuerpos de agua.

MiAmbiente mantiene las inspecciones como parte de las acciones de vigilancia y protección ambiental en distintos sectores del país. Hasta el momento, la información suministrada sobre el operativo no detalla si se impusieron sanciones, multas u otras medidas a los responsables de estos sitios.