MiAmbiente inspecciona vertedero clandestino en Nuevo Tocumen y Belén

Personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) realizó una inspección en los sectores de Nuevo Tocumen y Belén, con el objetivo de identificar y evaluar puntos críticos relacionados con la disposición inadecuada de residuos sólidos.
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MiAmbiente verifica puntos críticos
La inspección permitió a los funcionarios evaluar las condiciones de los lugares identificados como puntos de disposición inadecuada de residuos.
La presencia de residuos sólidos en áreas próximas a canales pluviales y fuentes de agua representa una situación que requiere seguimiento por parte de las autoridades ambientales, debido al riesgo de que estos materiales sean arrastrados hacia cuerpos de agua.
MiAmbiente mantiene las inspecciones como parte de las acciones de vigilancia y protección ambiental en distintos sectores del país. Hasta el momento, la información suministrada sobre el operativo no detalla si se impusieron sanciones, multas u otras medidas a los responsables de estos sitios.