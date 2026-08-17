¿Se puede nadar cerca de una ballena? MiAmbiente advierte sobre las reglas de avistamiento

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció una investigación luego de la difusión de un video en el que se observa a una persona nadando cerca de una ballena, mientras una embarcación permanece en las proximidades con los motores encendidos y equipos de sonido activos.

La entidad calificó la situación como inaceptable y recordó que el avistamiento de ballenas debe realizarse desde las embarcaciones y bajo normas que buscan proteger a estos animales y garantizar un turismo responsable.

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MiAmbiente indicó que investigará lo ocurrido para determinar las responsabilidades de los involucrados y las posibles sanciones correspondientes.

¿A qué distancia se deben observar las ballenas?

De acuerdo con las normas recordadas por MiAmbiente, durante el avistamiento se debe mantener una distancia mínima de 250 metros de las ballenas.

Lo que vemos en este video es inaceptable: una persona nadando peligrosamente cerca de una ballena y una embarcación cerca con los motores encendidos y equipos de sonido activos.



El avistamiento de ballenas se realiza desde la embarcación. Está prohibido tirarse al agua, nadar o… pic.twitter.com/IhLZzQpmrD — Ministerio de Ambiente de Panamá (@MiAmbientePma) August 16, 2026

Además, está prohibido que las personas se tiren al agua, naden o se acerquen a estos animales durante las actividades de observación. Las embarcaciones también deben evitar perseguir, rodear o interrumpir el desplazamiento de las ballenas.

Otra de las medidas establecidas es mantener el motor apagado o en neutro, con el objetivo de reducir las molestias y riesgos para los cetáceos.

MiAmbiente hace llamado a operadores y visitantes

La entidad hizo un llamado a los operadores turísticos, capitanes, boteros y visitantes para que cumplan las normas establecidas para el avistamiento responsable de ballenas.

MiAmbiente destacó que estas reglas buscan proteger especialmente a las ballenas y sus crías, al tiempo que permiten desarrollar actividades turísticas sin poner en riesgo la fauna marina.

La institución también exhortó a la ciudadanía a colaborar con la protección de las ballenas y promover prácticas de turismo responsable. “Queremos un turismo que nos permita disfrutar de nuestra naturaleza sin ponerla en riesgo”, reiteró MiAmbiente.