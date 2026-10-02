Agroferias del IMA hoy: conozca los lugares donde puede comprar productos a precios accesibles

Agroferias del IMA hoy 2 de octubre. TReporta

Por Orlanys Castellano El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), inició con el programa de Agroferias este viernes 2 de octubre en diferentes regiones del país.

Estás agroferias tienen el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a un precio más accesible. Las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m.

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