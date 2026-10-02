Panamá Nacionales -  2 de octubre de 2026 - 09:32

Agroferias del IMA hoy: conozca los lugares donde puede comprar productos a precios accesibles

Las agroferias ofrecerán productos a precios accesibles en distintos puntos del país y los consumidores deberán presentar su cédula.

Agroferias del IMA hoy 2 de octubre.

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), inició con el programa de Agroferias este viernes 2 de octubre en diferentes regiones del país.

Estás agroferias tienen el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a un precio más accesible. Las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m.

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Conoce los puntos de las agroferias

Panamá Este

  • Charco Rico de Ipetí, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

Chiriquí

  • Cancha El Almojábano, distrito de Dolega.

Panamá

  • Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco.

Veraguas

  • Estacionamientos del Estadio Omar Torrijos Herrera, distrito de Santiago.
  • Casa Comunal de Los Castillos, distrito de Río de Jesús.

Panamá Oeste

  • Casa Comunal de Cirí Grande, distrito de Capira.

Darién

  • Complejo Deportivo Manuel Miranda, en Metetí, distrito de Pinogana.

Los Santos

  • A un costado de la Iglesia de Altos de Güera, en el distrito de Tonosí.

Se recuerda a los consumidores que deben presentar su cédula de identidad personal y llevar sus propias bolsas reutilizables al momento de realizar sus compras.

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