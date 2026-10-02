Agroferias del IMA hoy: conozca los lugares donde puede comprar productos a precios accesibles

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), inició con el programa de Agroferias este viernes 2 de octubre en diferentes regiones del país.
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Conoce los puntos de las agroferias
Panamá Este
- Charco Rico de Ipetí, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.
Chiriquí
- Cancha El Almojábano, distrito de Dolega.
Panamá
- Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco.
Veraguas
- Estacionamientos del Estadio Omar Torrijos Herrera, distrito de Santiago.
- Casa Comunal de Los Castillos, distrito de Río de Jesús.
Panamá Oeste
- Casa Comunal de Cirí Grande, distrito de Capira.
Darién
- Complejo Deportivo Manuel Miranda, en Metetí, distrito de Pinogana.
Los Santos
- A un costado de la Iglesia de Altos de Güera, en el distrito de Tonosí.
Se recuerda a los consumidores que deben presentar su cédula de identidad personal y llevar sus propias bolsas reutilizables al momento de realizar sus compras.