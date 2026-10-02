Retiro de placas en Panamá: horarios de la Alcaldía este sábado 3 y domingo 4 de octubre

Más de 309 mil placas están pendientes de retiro en la Alcaldía

La Alcaldía de Panamá habilitó horarios extendidos este sábado 3 y domingo 4 de octubre para los contribuyentes que necesiten realizar el retiro de placas y calcomanías en las oficinas ubicadas en el parque Francisco Arias Paredes, como parte de un plan para fortalecer la atención y agilizar la entrega.

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¿Cuál es el horario para retirar placas este sábado y domingo?

La Alcaldía de Panamá informó que la atención durante este fin de semana se realizará en los siguientes horarios:

Sábado 3 de octubre: de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Domingo 4 de octubre: de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

La atención se brindará en las oficinas del parque Francisco Arias Paredes, en Calidonia.

Alcaldía de Panamá

Más de 309 mil placas están pendientes de retiro en la Alcaldía

Actualmente, 309,098 placas permanecen en los depósitos del Centro de Atención al Contribuyente de Calidonia, por lo que las autoridades municipales hicieron un llamado a los propietarios de vehículos para que procedan con su retiro.

La Alcaldía también informó que propietarios de vehículos mantienen una morosidad de B/.3.3 millones correspondiente al Impuesto de Circulación 2026.

La Tesorería Municipal recomienda a los conductores verificar previamente el estatus de su vehículo antes de acudir al centro de atención, con el objetivo de conocer si la placa se encuentra disponible para entrega.

¿Cómo verificar si la placa está lista?

Los propietarios pueden consultar el estatus de su placa a través de la plataforma de Tributos Panamá habilitada por el Municipio.

La Alcaldía recordó además que se encuentra disponible el servicio de delivery de placas, una alternativa que permite recibirla en menos de 24 horas, según la información suministrada por la entidad.