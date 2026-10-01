Alcaldía de Panamá reabre Centro de Atención al Contribuyente: horario y trámites disponibles

Centro de Atención al Contribuyente de la Alcaldía de Panamá.

La Alcaldía de Panamá anunció la reinauguración del Centro de Atención al Contribuyente (CAC), ubicado en la planta baja del edificio Magna Corp., en el área bancaria. Las oficinas atenderán al público de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

El centro está ubicado en calle 51 Este y Manuel María Icaza. En las renovadas instalaciones, los contribuyentes podrán realizar gestiones relacionadas con negocios y trámites vehiculares, además de disponer de seis cajas para el pago de impuestos municipales.

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Centro de Atención al Contribuyente fue remodelado

El CAC se encontraba en un proceso de remodelación integral desde junio pasado y ahora contará con espacios más accesibles y modernos, incluidos espacios personalizados para atender consultas de manera privada.

De acuerdo con la Tesorería Municipal, la renovación está orientada a la modernización e innovación de los servicios, pero principalmente a mejorar la experiencia del público.