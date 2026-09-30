Cobre Panamá: First Quantum reacciona al informe presentado a Mulino y pide diálogo

First Quantum Minerals se pronunció tras la presentación al presidente José Raúl Mulino del informe de la Comisión Interministerial sobre Cobre Panamá , que contiene 17 recomendaciones relacionadas con el futuro de la mina. La compañía reafirmó su disposición a mantener un diálogo con el Gobierno de Panamá.

En su reacción, la empresa manifestó que este proceso debe desarrollarse respetando la soberanía nacional y el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Contenido relacionado: Cobre Panamá: Mulino recibe informe que recomienda un cierre ordenado de la mina

¿Qué dijo First Quantum sobre Cobre Panamá?

“Tras la presentación del informe de la Comisión Interministerial, que incluye 17 recomendaciones, la compañía reafirma su disposición al diálogo con el Gobierno de Panamá, respetando la soberanía nacional y el fallo de la Corte Suprema de Justicia”, señaló First Quantum. “Tras la presentación del informe de la Comisión Interministerial, que incluye 17 recomendaciones, la compañía reafirma su disposición al diálogo con el Gobierno de Panamá, respetando la soberanía nacional y el fallo de la Corte Suprema de Justicia”, señaló First Quantum.

El pronunciamiento se produce después de que la Comisión Interministerial entregara al mandatario sus conclusiones y recomendaciones sobre Cobre Panamá.

First Quantum comparte una actualización sobre Cobre Panamá.



Tras la presentación del informe de la Comisión Interministerial, que incluye 17 recomendaciones, la compañía reafirma su disposición al diálogo con el Gobierno de Panamá, respetando la soberanía nacional y el fallo de… pic.twitter.com/RrSLFQ01Ah — Cobre Panamá (@Cobre_Panama) September 30, 2026

La comisión está integrada por los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias; Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; y Juan Carlos Navarro, de Ambiente.

Entre las posiciones expresadas durante la presentación del informe, Moltó señaló que la comisión recomienda un cierre ordenado de la mina, financiado por el propio sitio y sujeto a mecanismos de verificación. Chapman manifestó que el proceso no debería representar un costo para el Tesoro Nacional, mientras que Navarro planteó la necesidad de establecer plazos para el cierre.

Estas corresponden a recomendaciones presentadas por la comisión al Ejecutivo y no deben confundirse con una decisión definitiva del Gobierno sobre el futuro de Cobre Panamá.

First Quantum había manifestado previamente que mantenía disposición a trabajar con el Gobierno panameño en la búsqueda de una solución de largo plazo para la mina.

Las operaciones mineras fueron suspendidas después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023 que declaró inconstitucional la Ley 406.