Panamá y Qatar buscan fortalecer la cooperación y explorar nuevas oportunidades de negocios

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino , recibió este miércoles en su despacho a una delegación de Qatar, cuyos representantes manifestaron su disposición de fortalecer los lazos de cooperación y negocios con el país.

En la reunión participaron el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Saleh Al Khulaifi, acompañado por el embajador de Qatar en Panamá, Ahmed bin Mohamed Al-Dehaimi; el director del Fondo de Qatar para el Desarrollo, Fahad Bin Hamad Al-Sulaiti; Abdullah Hamad Al-Nuaimi y Ahmed Mohammed Al-Sada.

Qatar manifestó interés en contribuir con Panamá. presidencia

Por parte de Panamá, participaron en el encuentro el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el vicecanciller Carlos Hoyos y Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia.

Panamá presenta proyectos estratégicos

Durante el encuentro, el presidente Mulino explicó algunos de los proyectos estratégicos de la Autoridad del Canal de Panamá, entre ellos la construcción de un gasoducto, el reservorio multipropósito de Río Indio y nuevos puertos.

La reunión permitió abordar posibles áreas de cooperación y negocios entre ambos países, con miras a estrechar sus relaciones y explorar oportunidades de desarrollo conjunto.

El encuentro entre las autoridades panameñas y qataríes abre un espacio para continuar evaluando iniciativas de interés común y fortalecer los vínculos entre ambas naciones.