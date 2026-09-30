Muere Otto Sirgo a los 79 años, actor de 'Rosa Salvaje' y 'Lazos de Amor'

El actor cubano-mexicano Otto Sirgo (1946-2026), conocido por sus participaciones en producciones de televisión, especialmente en telenovelas como ‘Rosa Salvaje’, 'Sortilegio’ y ‘Lazos de amor’, falleció a los 79 años, informó este martes la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la ANDI informó de la muerte del intérprete en un mensaje en redes sociales, donde también expresó sus condolencias, sin precisar el motivo del deceso.

"Actor mexicano con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Alcanzó fama internacional por su participación en los melodramas ‘Lazos de amor’, ‘Niña amada mía’ y ‘Por un beso’", detalló la publicación.

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A la despedida también se sumó la Asociación Nacional de Actores, que lamentó profundamente la pérdida del actor que contó con una trayectoria de más de 50 años.

Sirgo nació el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, en una familia dedicada al mundo de la actuación, pues tanto su padre, el cubano Otto Sirgo (1919-1966), como su madre, la mexicana Magda Haller (1915-1981), estaban dedicados al espectáculo.

Además, era nieto de la actriz española-mexicana Conchita Gentil Arcos (1897-1982), quien fue un símbolo durante la Época de Oro del cine nacional y colaboró en varias ocasiones con Germán Valdés, popularmente conocido como Tin Tan.

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Sirgo empezó a consolidarse como icono de la telenovela mexicana tras su paso en ‘Lazos de amor’ (1995-1996), en la que dio vida a Eduardo Rivas, el personaje con el que acompañó en el escenario a la artista Lucero.

También encarnó a Octavio Uriarte en la telenovela ‘Niña amada mía’ o ‘Rosa Salvaje’, que compartió con la actriz Verónica Castro, aunque durante su trayectoria sumó más de 50 telenovelas y 30 obras de teatro.

En una entrevista con la cadena Televisa el pasado año, Sirgo confesó que enfrentaba problemas de salud y de los vuelcos sufridos tras el fallecimiento de su esposa, la actriz mexicana Mareli Morales (1953-2020).

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FUENTE: EFE